Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كاميرات متطورة جدّاً... إليكم مواصفات "iPhone 17 Pro" المرتقب

Lebanon 24
25-11-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1283688-638681586681355618.jpeg
Doc-P-1283688-638681586681355618.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر موقع "The Elec" الكوري، تقرير أعلن أن شركة "LG Innotek"، المورد الرئيسي لوحدات الكاميرا لأجهزة آيفون، تستعد لتطوير كاميرات أكثر تطوراً في هاتف iPhone 17 Pro المتوقع إطلاقه العام المقبل. 
Advertisement

وبحسب الموقع، إن "الشركة تقوم بترقية منشآتها الإنتاجية لتلبية المتطلبات العالية للكاميرات الجديدة، ومن المتوقع أن يستمر استخدام عدسة البيريسكوب التي تتيح تقريباً بصرياً حتى 5 مرات حصرياً في طراز iPhone 17 Pro".

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن شركة آبل تخطط لإطلاق نموذج جديد يُشار إليه حالياً باسم iPhone 17 Air، والذي يُتوقع أن يكون من أنحف أجهزة آيفون على الإطلاق، مع التركيز على التصميم الأنيق على حساب بعض المواصفات، بما في ذلك تقليل حجم القطع المخصص لتقنية Face ID المتقدمة.

من المتوقع أن يحتوي هذا النموذج على كاميرا واحدة فقط، رغم أنه قد يكون بسعر أعلى من iPhone 17 Pro Max المزوَّد بثلاث كاميرات وشاشة كبيرة.

من المتوقع أن يكون هاتف iPhone 17 Air هو أنحف هاتف في تاريخ أبل، بسمك متوقع يبلغ 6 ملليمتر، بينما حامل اللقب الحالي آيفون 6 يبلغ سمكه 6.9 ملليمتر. (الشرق) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2024-11-25
10:40 | 2024-11-25
06:00 | 2024-11-25
05:03 | 2024-11-25
03:13 | 2024-11-25
00:42 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24