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تكنولوجيا وعلوم
كاميرات متطورة جدّاً... إليكم مواصفات "iPhone 17 Pro" المرتقب
Lebanon 24
25-11-2024
|
14:00
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نشر موقع "The Elec" الكوري، تقرير أعلن أن شركة "LG Innotek"، المورد الرئيسي لوحدات الكاميرا لأجهزة آيفون، تستعد لتطوير كاميرات أكثر تطوراً في هاتف iPhone 17 Pro المتوقع إطلاقه العام المقبل.
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وبحسب الموقع، إن "الشركة تقوم بترقية منشآتها الإنتاجية لتلبية المتطلبات العالية للكاميرات الجديدة، ومن المتوقع أن يستمر استخدام عدسة البيريسكوب التي تتيح تقريباً بصرياً حتى 5 مرات حصرياً في طراز iPhone 17 Pro".
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن شركة آبل تخطط لإطلاق نموذج جديد يُشار إليه حالياً باسم iPhone 17 Air، والذي يُتوقع أن يكون من أنحف أجهزة آيفون على الإطلاق، مع التركيز على التصميم الأنيق على حساب بعض المواصفات، بما في ذلك تقليل حجم القطع المخصص لتقنية Face ID المتقدمة.
من المتوقع أن يحتوي هذا النموذج على كاميرا واحدة فقط، رغم أنه قد يكون بسعر أعلى من iPhone 17 Pro Max المزوَّد بثلاث كاميرات وشاشة كبيرة.
من المتوقع أن يكون هاتف iPhone 17 Air هو أنحف هاتف في تاريخ أبل، بسمك متوقع يبلغ 6 ملليمتر، بينما حامل اللقب الحالي آيفون 6 يبلغ سمكه 6.9 ملليمتر. (الشرق)
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