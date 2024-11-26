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تكنولوجيا وعلوم
تجديد طلب سجن رئيس "سامسونغ" لمدة 5 سنوات في هذه الدولة
Lebanon 24
26-11-2024
|
04:24
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جدد مدعو النيابة العامة في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، طلبهم بسجن لي جيه-يونغ رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونغ" لمدة 5 سنوات، في استئناف ضد قرار المحكمة الذي برأه في قضية اندماج بين شركتين تابعتين للمجموعة عام 2015.
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وطلبت النيابة أيضًا تغريم لي 500 مليون وون (356,552 دولارا)، وذلك أثناء جلسة استماع نهائية في محكمة سيئول للاستئناف، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
والقضية معنية بعملية اندماج مثيرة للجدل بين شركتي "تشيه إيل" للصناعات وشركة "سامسونغ سي آند تي" التابعتين لمجموعة "سامسونغ" في عام 2015.
وساهم هذا الاندماج في إحكام سيطرة "لي" على شركة "سامسونغ سي آند تي"، وهي الشركة القابضة الفعلية لمجموعة "سامسونغ"، من خلال حصته البالغة 23.2% في شركة "تشيه إيل".
ووجِهت في عام 2020 اتهامات إلى "لي" في القضية منها التلاعب في أسعار الأسهم والإخلال بالواجب والاحتيال المحاسبي.
وفي شباط الماضي، برّأت محكمة "لي" من جميع التهم الموجهة إليه، وقالت إنه لم يكن هناك أي دليل يثبت أن الاندماج ألحق خسائر مالية بالمساهمين. واستأنفت النيابة العامة القرار.
وترى النيابة العامة أن "لي" خدع المساهمين بإقناعهم بأن تفضيل الاندماج كان من أجل المصلحة الوطنية. (العربية)
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