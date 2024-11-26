Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تجديد طلب سجن رئيس "سامسونغ" لمدة 5 سنوات في هذه الدولة

Lebanon 24
26-11-2024 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1283986-638682174987688112.jpg
Doc-P-1283986-638682174987688112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد مدعو النيابة العامة في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، طلبهم بسجن لي جيه-يونغ رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونغ" لمدة 5 سنوات، في استئناف ضد قرار المحكمة الذي برأه في قضية اندماج بين شركتين تابعتين للمجموعة عام 2015.
Advertisement

وطلبت النيابة أيضًا تغريم لي 500 مليون وون (356,552 دولارا)، وذلك أثناء جلسة استماع نهائية في محكمة سيئول للاستئناف، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

والقضية معنية بعملية اندماج مثيرة للجدل بين شركتي "تشيه إيل" للصناعات وشركة "سامسونغ سي آند تي" التابعتين لمجموعة "سامسونغ" في عام 2015.


وساهم هذا الاندماج في إحكام سيطرة "لي" على شركة "سامسونغ سي آند تي"، وهي الشركة القابضة الفعلية لمجموعة "سامسونغ"، من خلال حصته البالغة 23.2% في شركة "تشيه إيل".

ووجِهت في عام 2020 اتهامات إلى "لي" في القضية منها التلاعب في أسعار الأسهم والإخلال بالواجب والاحتيال المحاسبي.

وفي شباط الماضي، برّأت محكمة "لي" من جميع التهم الموجهة إليه، وقالت إنه لم يكن هناك أي دليل يثبت أن الاندماج ألحق خسائر مالية بالمساهمين. واستأنفت النيابة العامة القرار.

وترى النيابة العامة أن "لي" خدع المساهمين بإقناعهم بأن تفضيل الاندماج كان من أجل المصلحة الوطنية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2024-11-26
02:29 | 2024-11-26
00:31 | 2024-11-26
23:00 | 2024-11-25
23:00 | 2024-11-25
16:00 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24