Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أبل تحذر عملاءها من استخدام شاحن خارجي لساعتها الذكية

Lebanon 24
26-11-2024 | 08:35
A-
A+

Doc-P-1284092-638682321838943535.jpg
Doc-P-1284092-638682321838943535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر أحدث تقرير أنه تم إخبار ملايين من عملاء شركة Apple بالتحقق من شاحن ساعة أبل الذكية بسبب تحذير من خطر الحريق، حيث طالبتهم بالتوقف عن استخدامه على الفور.
وسحبت شركة "بيلكين" للإلكترونيات مؤخرًا منتجها بسبب مخاوف من احتمال تعرض الأجهزة لخطر ارتفاع درجة حرارتها.
Advertisement
ويعانى الشاحن اللاسلكي السريع Belkin BoostCharge Pro لـ Apple Watch + Power Bank 10K من عيب في التصنيع مما قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة مكون الخلية الليثيوم، وفقًا للشركة.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، نصحت شركة Belkin العملاء بالتحقق من رقم الطراز BPD005 لمعرفة ما إذا كان لديهم الشاحن المعيب المحتمل  والذي يستهدف على وجه التحديد الساعات الذكية، وليس هواتف iPhone.
ثم حذرت المالكين من ضرورة اتباع التعليمات الدقيقة من أجل منع المزيد من المخاطر ، بما في ذلك كيفية التخلص منها، وجاء  في البيان: "من المهم أن تتوقف فورًا عن استخدامه، وتفصله عن أي مصدر طاقة أو منتجات أخرى، وتتصل بنا للحصول على مزيد من التعليمات.
ولابد من وضع جهاز BPD005 في مكان آمن وجاف بعيدًا عن أي شيء قابل للاشتعال أو أي شيء يمكن أن يتلف بنك الطاقة، ولا تضع بنك الطاقة الخاص بك في أي سلة مهملات أو سلة إعادة تدوير".
وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات نتيجة لهذا المنتج، وأن الاستدعاء الطوعي كان احترازيًا، وستعرض الشركة استردادًا كاملاً للمبلغ لأي مشترٍى  ويمكن العثور على تفاصيل ذلك على موقعها الإلكتروني". (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:33 | 2024-11-26
06:00 | 2024-11-26
04:24 | 2024-11-26
02:29 | 2024-11-26
00:31 | 2024-11-26
23:00 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24