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تكنولوجيا وعلوم
أبل تحذر عملاءها من استخدام شاحن خارجي لساعتها الذكية
Lebanon 24
26-11-2024
|
08:35
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ذكر أحدث تقرير أنه تم إخبار ملايين من عملاء شركة Apple بالتحقق من شاحن ساعة أبل الذكية بسبب تحذير من خطر الحريق، حيث طالبتهم بالتوقف عن استخدامه على الفور.
وسحبت شركة "بيلكين" للإلكترونيات مؤخرًا منتجها بسبب مخاوف من احتمال تعرض الأجهزة لخطر ارتفاع درجة حرارتها.
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ويعانى الشاحن اللاسلكي السريع Belkin BoostCharge Pro لـ Apple Watch + Power Bank 10K من عيب في التصنيع مما قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة مكون الخلية الليثيوم، وفقًا للشركة.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، نصحت شركة Belkin العملاء بالتحقق من رقم الطراز BPD005 لمعرفة ما إذا كان لديهم الشاحن المعيب المحتمل والذي يستهدف على وجه التحديد الساعات الذكية، وليس هواتف iPhone.
ثم حذرت المالكين من ضرورة اتباع التعليمات الدقيقة من أجل منع المزيد من المخاطر ، بما في ذلك كيفية التخلص منها، وجاء في البيان: "من المهم أن تتوقف فورًا عن استخدامه، وتفصله عن أي مصدر طاقة أو منتجات أخرى، وتتصل بنا للحصول على مزيد من التعليمات.
ولابد من وضع جهاز BPD005 في مكان آمن وجاف بعيدًا عن أي شيء قابل للاشتعال أو أي شيء يمكن أن يتلف بنك الطاقة، ولا تضع بنك الطاقة الخاص بك في أي سلة مهملات أو سلة إعادة تدوير".
وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات نتيجة لهذا المنتج، وأن الاستدعاء الطوعي كان احترازيًا، وستعرض الشركة استردادًا كاملاً للمبلغ لأي مشترٍى ويمكن العثور على تفاصيل ذلك على موقعها الإلكتروني". (اليوم السابع)
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