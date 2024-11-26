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تكنولوجيا وعلوم
"هواوي" تتخلى عن "أندرويد".. بم استبدلته؟
Lebanon 24
26-11-2024
|
16:50
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كشفت شركة هواوي، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخلى عن نظام "أندرويد" في هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية ابتداءً من عام 2025، لتستبدله بنظام تشغيل جديد خاص بها.
وأزاحت شركة "هواوي" الستار عن هاتفها الجديد "Mate 70"، خطها الجديد من الهواتف الذكية المتطورة، والذي يتميز بنظام تشغيل مستقل عن (أندرويد)، وهو (HarmonyOS Next)، ما يعد خطوة جديدة في الانفصال عن شركة التكنولوجيا الأميركية.
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وخلال حفل تقديم الهاتف الجديد الذي أقيم بمدينة شنزن (جنوب شرقي الصين)، أكد ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لقسم الاستهلاك بالشركة، أنه تم حجز 3.34 مليون نسخة من الهاتف منذ بدء البيع المسبق في الـ18 من الشهر الحاليّ.
ويتوفر الهاتف "Mate 70" في الصين بسعر "757 دولاراً، 722 يورو" لأقل طراز منه، والذي يأتي بذاكرة عشوائية موحدة بسعة 12 غيغا بايت رام وذاكرة تخزين بسعة 256 غيغا بايت.
وأشار ريتشارد يو إلى أن "Mate 70" سيكون أول هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل (HarmonyOS Next)، والذي سيمنحه أداء أعلى بنسبة تصل إلى 40% من الطرازات السابقة.
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