ميزة من Spotify.. ما هي؟

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يضيف تطبيق Spotify صفحة "الأحدث"، هذا هو المكان الذي ستقوم فيه منصة البث بتخزين قائمة بالمحتوى الذي قمت بتشغيله خلال الأشهر الثلاثة الماضية.ووفقا لما ذكره موقع Phone arena، تم تصميم صفحة "الأحدث" الجديدة لتسهيل على المستخدمين إعادة زيارة سجل الاستماع الخاص بهم، فهو يجمع الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية من آخر 90 يومًا في مكان واحد، كما أنه يتتبع المحتوى المحفوظ، مما يوفر مركزًا لجميع احتياجاتك الصوتية.يسلط Spotify الضوء أيضًا على التطبيق العملي لصفحة "الأحدث" لاستئناف ملفات البودكاست المتوقفة مؤقتًا، أو إعادة اكتشاف أغنية جذابة، أو الوصول إلى الألبومات والكتب الصوتية المحفوظة.يحل هذا التحديث محل علامة التبويب "سجل الاستماع" السابقة وهو متاح للمستخدمين المجانيين والمتميزين.للوصول إلى هذه الميزة، ما على المستخدمين سوى الضغط على صورة ملفهم الشخصي، والتنقل في الشريط الجانبي، وتحديد صفحة "الأحدث".يتم تنظيم المحتوى بترتيب زمني، ولكن تتوفر عوامل تصفية لتحسين عمليات البحث، وبدلاً من ذلك، يمكن الوصول إلى الصفحة عن طريق التمرير خلال موجز الصفحة الرئيسية.على الرغم من أن طرح التطبيق قد بدأ بالفعل لنظامي التشغيل iOS وAndroid، إلا أن التوفر العالمي قد يستغرق بعض الوقت.يعد هذا الإطلاق جزءًا من موجة من النشاط من Spotify، حيث تتضمن التحديثات الأخيرة أدوات محسنة للكتب الصوتية ومنشئًا فنيًا للغلاف داخل التطبيق لقوائم التشغيل.أعرب الرئيس التنفيذي للمنصة، دانييل إيك، عن تفاؤله، وتوقع أن يكون عام 2024 أول عام كامل لربحية Spotify.وكشف أحدث تقرير ربع سنوي للشركة عن نمو الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي وزيادة مذهلة بنسبة 238% في التدفق النقدي الحر، بما يصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار.ويبلغ إجمالي عدد المستخدمين النشطين شهريًا الآن 602 مليونًا، ويتراوح سعر السهم حول 470 دولارًا للسهم الواحد. ( اليوم السابع)