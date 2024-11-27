غوغل تطلق سوار "Pixel Watch Performance Loop Band"

أعلنت غوغل رسميًا عن إطلاق سوار Pixel Watch Performance Loop Band، المصمم ليكون "رفيقك المثالي للجري".

السوار مصنوع من خيوط معاد تدويرها تشمل البوليستر والنايلون والإيلاستين، مع عروات فولاذية مقاومة للصدأ، ويتميز بإمكانية ضبط دقيقة بفضل تصميم الفيلكرو ليوفر مستوى مناسبًا من التمدد أثناء التمرين. كما يتمتع السوار بمقاومة للماء، مما يجعله مناسبًا لاستخدامه أثناء التمارين المختلفة.

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يتوفر السوار بحجمين:

-41 ملم: يناسب معصمًا من 137-203 ملم ويشمل ألوان متنوعة مثل السج مع العروات السوداء، البورسلين مع العروات الفضية، وينترغرين مع العروات الذهبية الشامبانيا، والفاوانيا مع العروات الفضية المصقولة.

- 45 ملم: يناسب معصمًا من 140-215 ملم ويشمل ألوان مثل السج مع العروات السوداء، البورسلين مع العروات الفضية، وينترغرين مع العروات بندقي غير لامع، والفاوانيا مع العروات الفضية المصقولة.

السعر والتوافر: سوار Pixel Watch Performance Loop Band متاح في متجر غوغل الأمريكي بسعر 59.99 دولارًا، ويتوافق مع جميع أجيال Pixel Watch، بما في ذلك:

- غوغل بيكسل واتش

- غوغل بيكسل واتش 2

- غوغل بيكسل واتش 3 (41 ملم)

- غوغل بيكسل واتش 3 (45 ملم) (التقنية بلا حدود)