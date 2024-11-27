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تكنولوجيا وعلوم
هل تصبح "OpenAI" المنافس الأبرز لجوجل؟
Lebanon 24
27-11-2024
|
14:00
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تشتد المنافسة بين جوجل وشركة OpenAI ، في مجال الذكاء الاصطناعي،حيث تضع OpenAI أنظارها على سوق المتصفحات.
وقد يكون هناك منافس جديد محتمل لمتصفح Chrome في الأفق، حيث يكشف تقرير حديث أن OpenAI، صانع ChatGPT، تستكشف فكرة إنشاء متصفح ويب يتكامل مع روبوت الدردشة الخاص بها، كما ورد أن الشركة ناقشت أو حتى وقعت صفقات لإضافة ميزات البحث.
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وقد يؤدي بناء متصفح ويب إلى زيادة شعبية ChatGPT بشكل كبير، وهو بالفعل أحد أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي استخدامًا على مستوى العالم.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن OpenAI لا تزال بعيدة عن إطلاق هذا المتصفح، وإذا حدث ذلك، فقد تضع هذه الخطوة OpenAI كمنافس جاد لجوجل، التي تهيمن على أسواق المتصفحات والبحث.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت OpenAI مؤخرًا إصدارًا محدودًا من محرك البحث الخاص بها، SearchGPT، وتخطط لتوسيعه على نطاق أوسع في العام المقبل. (اليوم السابع)
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