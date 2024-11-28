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تكنولوجيا وعلوم

موتورولا تختبر الذكاء الاصطناعي في هواتفها

Lebanon 24
28-11-2024 | 10:44
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أعلنت موتورولا أنها بدأت باختبار ميزات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في بعض هواتفها الذكية.
ومن بين أبرز هذه الميزات جاءت ميزة Catch Me Up التي تقوم بوضع ملخص لجميع المكالمات والإشعارات التي ترد إلى الهاتف في حال كان صاحب الهاتف مشغولا أو لا يستطيع الرد على المكالمات والرسائل.
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والميزة الأخرى هي Pay Attention، وتقوم هذه الميزة بتسجيل الأصوات أو الكلام الذي يدور خلال الاجتماعات، وتصنع من هذه الأصوات ملخصات وملاحظات مكتوبة، الأمر الذي يساعد مستخدم الهاتف على التركيز خلال الاجتماعات دون الحاجة لتدوين الملاحظات.
وتختبر موتورولا أيضا ميزة Remember This، وهي ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويمكنها التعرف على الصور ولقطات الشاشة في الهاتف، وصنع تذكيرات تتعلق بهذه الصور لعرضها على المستخدم في أوقات معينة.

وستختبر الميزات الجديدة حاليا في هواتف Razr 50 الجيدة القابلة للطي وهواتف Edge 50 Ultra ، وأنها أدخلت بعض التعديلات على واجهات التشغيل في الهواتف لتكون مناسبة لتلك الميزات. (روسيا اليوم)
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