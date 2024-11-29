مثل "تيمز وسلاك".. "غوغل شات" تتيح ميزة المحادثات الصوتية السريعة

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أعلنت غوغل إطلاق ميزة جديدة في خدمة المراسلة والعمل التعاوني “غوغل شات Google Chat” تُعرف باسم “Huddles“، وهي تتيح للمستخدمين إجراء اجتماعات صوتية سريعة وبسيطة.وتعتمد هذه الميزة على خدمة “غوغل ميت” لتقديم تجربة اجتماعات صوتية سهلة ومباشرة دون الحاجة إلى جدولة سابقة.وتُتاح ميزة Huddles ضمن الرسائل المباشرة والرسائل الجماعية والمساحات. وبمجرد بدء Huddle، يمكن للمستخدمين تغيير حجم نافذة الاجتماع وتحريكها، أو التحوّل إلى مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة، تمامًا كما في الاجتماعات التقليدية.وتوفر هذه الميزة أيضًا تجربة تعدد المهام، إذ يمكن للمستخدمين تعديل نافذة الاجتماع بما يناسب احتياجاتهم في أثناء استخدام جوجل شات، وهي تشبه مزايا أخرى موجودة في منصات منافسة مثل منصة مايكروسوفت تيمز وسلاك.وتُعد ميزة Huddles إضافة قيّمة إلى مجموعة أدوات التعاون في المنصة، إذ تتيح للأفراد وفرق العمل التواصل بنحو أكثر مرونة، وتقديم تجربة مستخدم سلسة ومميزة.وإلى جانب إطلاق ميزة Huddles، أجرت غوغل تغييرات في واجهة “غوغل شات”. فقد نُقل زر مكالمات “غوغل ميت” من شريط الكتابة إلى أعلى واجهة الدردشة.ومن الموقع الجديد، يمكن للمستخدمين بدء مكالمة تقليدية، أو تشغيل “Huddle”، أو مشاركة رابط اجتماع عبر خدمة Meet. وعندما يدعو أحد المستخدمين شخصًا للانضمام إلى Huddle، يظهر في الدردشة إشعار خاص يمكن النقر عليه للدخول مباشرة.وبدأت غوغل إتاحة الميزة الجديدة للعملاء المشتركين في خطط “ورك سبيس” المختلفة، وستصل لكافة العملاء المؤهلين بحلول كانون الثاني المقبل.