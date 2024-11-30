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تكنولوجيا وعلوم
تطوير جهاز كمبيوتر يعمل بـ"سرعة الضوء".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
30-11-2024
|
01:00
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يطور العلماء من المركز الوطني للفيزياء والرياضيات نموذجا أوليا لأقوى نظام حوسبة إلكتروني هجين في العالم يعالج البيانات "بسرعة الضوء".
صرح بذلك العضو في أكاديمية العلوم الروسية ألكسندر سيرغييف، وقال:" لقد تم تصميم نظام الحوسبة الذي يجمع بين الإلكترونيات والضوئيات لمعالجة البيانات بسرعة فائقة وباستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي القائمة على الشبكات العصبية الاصطناعية البصرية، ونتيجة لذلك سيظهر لدينا جهاز كمبيوتر تقوم معالجاته بتنفيذ العمليات الحسابية بسرعة الضوء". وأضاف: "إننا نخطط في العامين المقبلين لتطوير نموذج أولي عملي للجهاز تزيد سرعة معالجة البيانات فيه عن 10 قوة 19 عملية في الثانية، وهو ما يتجاوز بشكل ملحوظ المستوى العالمي الحالي".
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وحسب الأكاديمي، فإن التعاون بين العلماء العاملين على تطوير هذا المشروع يشمل المؤسسات والشركات الرائدة في هذا المجال، وبينها المركز النووي الفيدرالي الروسي، والمعهد الروسي لأبحاث الفيزياء التجريبية وجامعة "سمارا " النووية الروسية.
وأشار الأكاديمي إلى أن أنظمة الحوسبة الضوئية الروسية الواعدة يمكنها تسريع حل المسائل إلى حد بعيد، أي بمقدار 100-1000 مرة مع التحسين الملحوظ لكفاءة الطاقة، خلافا لأجهزة الكمبيوتر الإلكترونية الحديثة ذات المعالجات العالمية ومسرعات الرسومات التي طورتها الشركات العالمية الرائدة.(روسيا اليوم)
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