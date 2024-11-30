Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تطوير جهاز كمبيوتر يعمل بـ"سرعة الضوء".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-11-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1285940-638685369829586227.jpeg
Doc-P-1285940-638685369829586227.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يطور العلماء من المركز الوطني للفيزياء والرياضيات نموذجا أوليا لأقوى نظام حوسبة إلكتروني هجين في العالم يعالج البيانات "بسرعة الضوء".

صرح بذلك العضو في أكاديمية العلوم الروسية ألكسندر سيرغييف، وقال:" لقد تم تصميم نظام الحوسبة الذي يجمع بين الإلكترونيات والضوئيات لمعالجة البيانات بسرعة فائقة وباستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي القائمة على الشبكات العصبية الاصطناعية البصرية، ونتيجة لذلك سيظهر لدينا جهاز كمبيوتر تقوم معالجاته بتنفيذ العمليات الحسابية بسرعة الضوء". وأضاف: "إننا نخطط في العامين المقبلين لتطوير نموذج أولي عملي للجهاز تزيد سرعة معالجة البيانات فيه عن 10 قوة 19 عملية في الثانية، وهو ما يتجاوز بشكل ملحوظ المستوى العالمي الحالي".
Advertisement

وحسب الأكاديمي، فإن التعاون بين العلماء العاملين على تطوير هذا المشروع يشمل المؤسسات والشركات الرائدة في هذا المجال، وبينها المركز النووي الفيدرالي الروسي، والمعهد الروسي لأبحاث الفيزياء التجريبية وجامعة "سمارا " النووية الروسية.

وأشار الأكاديمي إلى أن أنظمة الحوسبة الضوئية الروسية الواعدة يمكنها تسريع حل المسائل إلى حد بعيد، أي بمقدار 100-1000 مرة مع التحسين الملحوظ لكفاءة الطاقة، خلافا لأجهزة الكمبيوتر الإلكترونية الحديثة ذات المعالجات العالمية ومسرعات الرسومات التي طورتها الشركات العالمية الرائدة.(روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2024-11-30
03:00 | 2024-11-30
23:00 | 2024-11-29
16:00 | 2024-11-29
14:00 | 2024-11-29
10:38 | 2024-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24