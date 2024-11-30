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تكنولوجيا وعلوم

ميزة من واتساب.. ما هي؟

Lebanon 24
30-11-2024 | 10:30
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كشف تقرير حديث عن أن أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد، الإصدار 2.24.25.7، يقدم ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مسح رموز الاستجابة السريعة QR لعرض القنوات ومتابعتها.
وفي وقت سابق من هذا العام، كان واتساب يعمل على ميزة جديدة لرمز الاستجابة السريعة QR لتسهيل الوصول إلى القنوات، والآن، يبدو أن تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم يعمل على جلب هذه الميزة من جديد.
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كما يمكنك أن ترى من لقطة الشاشة، في الإصدار التجريبي الأحدث، ويمكن لمستخدمي WhatsApp اختبار الميزة الجديدة لمشاركة القنوات من خلال رموز الاستجابة السريعة، و إذا كنت أحد المستخدمين الذين لديهم بالفعل إمكانية الوصول، فإن الحصول على رمز الاستجابة السريعة لقناة ما أمر سهل:

1 فقط افتح القناة.

2 اضغط على خيارات المشاركة في الشريط العلوي.

3 حدد خيار رمز الاستجابة السريعة (QR).

بمجرد إنشائه، يمكنك دعوة الآخرين لمتابعة القناة بسهولة بمجرد مسح سريع ، ومن المفترض أن يتم طرح الميزة لعدد أكبر من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.
وباستخدام هذه الميزة الجديدة، بدلاً من العبث بنسخ الروابط وإرسالها عبر الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك ببساطة عرض رمز الاستجابة السريعة على شاشتك والسماح للآخرين بمسحه ضوئيًا.
ويعمل هذا بشكل مثالي في المواقف التي تتم وجهاً لوجه حيث يمكن للأشخاص مسحها ضوئيًا وتخطي جميع الخطوات الإضافية بسرعة، بمجرد مسحها ضوئيًا، يأخذهم الرمز مباشرة إلى القناة، حيث يمكنهم التحقق من المحتوى ومتابعته بضغطه واحدة.
وفى تحديثات WhatsApp الأخرى، أصبحت نصوص الرسائل الصوتية متاحة أخيرًا للتطبيق ، كما يقوم WhatsApp بإضفاء اللون من خلال ميزة اختبار جديدة تضيف أيقونات ذات طابع خاص لجهات الاتصال والدردشات الجماعية. (اليوم السابع)
 
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