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تكنولوجيا وعلوم

أبل تطرح جهاز iPad mini.. تعرف على السعر والمزايا

Lebanon 24
30-11-2024 | 14:00
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يحمل جهاز iPad mini الجديد من آبل، تحديثات مهمة خاصة أنه يأتي بتصميم أخف وزنًا من iPad Air وأكبر قليلاً من iPhone 16 Pro Max، فهو جهاز لوحي صغير  جاء بمعالج Apple A17 Pro أكثر قوة كما هو الحال في iPhone 15 Pro.
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ويعد جهاز iPad mini الجديد، جهاز لوحي صغير لكنه بهذه المزايا بات متوافقًا مع ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة والمقبلة من آبل، حيث يتطابق تصميمه إلى حد كبير  مع جهاز iPad Air الحديث، ولكنه أصغر حجمًا.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، بذلت آبل لمعالجة تأثير التمرير الهلامي لجهاز iPad mini، نظرًا لأنه جهاز لوحي صغير جدًا، يستخدم تصميم "الشاشة الأمامية بالكامل"، خاصة أن Apple كانت محدودة  للغاية في كيفية وضع واستخدام مشغل شاشة LCD (وحدة التحكم).
وفيما يتعلق بسعر iPad mini ، فهو ليس مرتفعًا وليس رخيصًا مثل iPad الأساسي الذي يبلغ سعره 350 دولارًا، حيث  يبدأ سعر iPad mini (2024) من 500 دولار، وهو أمر مرتفع نوعًا ما نظرًا لأن حجمه، الذى  يحد من فائدته لعدد قليل من التطبيقات.
(اليوم السابع)
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