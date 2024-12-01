ميزة جديدة.. "إكس" تسمح بإخفاء كل التفاعل من المنشورات!

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وأعلن أحد المطورين بالمنصة" ماري لي"، إن "الميزة الجديدة ستجعل المستخدم قادراً على إخفاء أزرار الإعجاب وإعادة النشر والمشاركة وأرقامها من المنشورات، في منشور على إكس".وعلّق ماسك على القرار، وقال إن "إخفاء أرقام التفاعل يقدم تصميماً أكثر بساطة للمنصة". (الشرق)