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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة.. "إكس" تسمح بإخفاء كل التفاعل من المنشورات!

Lebanon 24
01-12-2024 | 12:01
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كشف إيلون ماسك وشبكته "إكس" المستخدمين بقرار يحمل تغييراً جذرياً لتجربتهم مع الشبكة، وهو إمكانية إخفاء جميع أزرار التفاعل وأرقام التفاعلات على منشورات المنصة داخل التطبيق، إلى جانب إمكانية التفاعل مع المنشورات عبر إيماءات اليد على شاشة الهواتف الذكية.
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وأعلن أحد المطورين بالمنصة" ماري لي"، إن "الميزة الجديدة ستجعل المستخدم قادراً على إخفاء أزرار الإعجاب وإعادة النشر والمشاركة وأرقامها من المنشورات، في منشور على إكس".

وعلّق ماسك على القرار، وقال إن "إخفاء أرقام التفاعل يقدم تصميماً أكثر بساطة للمنصة". (الشرق) 

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