تحديث جديد من "يوتيوب".. اليكم التفاصيل

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حصل تطبيق اليوتيوب الرئيسي على تحديث المشغل المصغر في وقت سابق، بينما في الوقت الحالي أصبح تطبيق YouTube TV، متاحًا الآن للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android، وبات مزودًا بمشغل صغير جديد على شكل صورة داخل صورة.في السابق، كان تطبيق YoutTube TV مزودًا بمشغل صغير مثبت في الشريط السفلي، وتم تغطية اسم البرنامج بشريط التقدم في هذا الإعداد، حيث كان لديك مجموعة واسعة مما تم تشغيله باستخدام زر التشغيل والإيقاف المؤقت الموجود على اليمين، ويمكن أن يؤدي النقر أو التمرير السريع إلى إعادة واجهة ملء الشاشة.كان هذا التصميم مشابهًا للتجربة القديمة في تطبيق يوتيوب، وعناصر التحكم الحالية في YouTube Music.مزايا التحديث الجديد لـ تطبيق YoutTube TVومع التحديث الجديد، أصبح المشغل المصغر لتلفزيون يوتيوب بمثابة نافذة صورة داخل صورة داخل التطبيق، وبات زر التشغيل والإيقاف المؤقت محاط بأزرار التخطي والترجيع لمدة 15 ثانية، بحيث يمكنك النقر على الزر الأوسط للتوسيع مرة أخرى إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق.و كما هو الحال في تطبيق يوتيوب، يمكنك الضغط للتكبير/التصغير وجعل المشغل يمتد على كامل عرض شاشتك، ويجعل هذا التغيير المشغل المصغر أكثر قابلية للاستخدام من سابقه، ومع ذلك، بشكل افتراضي، تظل نافذة المشغل المصغر صغيرة جدًا.كما يبدو أن تصميم المشغل المصغر الجديد قد تم طرحه مع الإصدار 8.47.0 من YouTube TV لنظام Android، حيث تعمل هذه الإضافة على جعل التجربة بين التطبيقات المختلفة التي تحمل علامة يوتيوب التجارية أكثر توحيدًا.وقد يلقى هذا التحديث قبولاً لدى المستخدمين، لأن مشغل الصورة داخل الصورة المصغر يتيح لك مزيدًا من التحكم بطريقة أكثر سهولة من التصميم السابق. (اليوم السابع)