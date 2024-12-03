لعشاق باربي.. "جاغوار" تطلق سيارة كهربائية باللون الزهري

كشفت شركة جاغوار عن سيارتها الكهربائية بلون زهري يوحي وكأنه لعشاق باربي، وذلك خلال حفل أقيم في ميامي.



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وطرحت باللونين "الوردي" و"الأزرق"، وفقاً للمتحدث باسم الشركة. وشرح: "الوردي يحتفل بحيوية المدينة، بينما الأزرق، الذي يمثل نسخة حديثة من اللون الفضي الأزرق المتلألئ لطراز E-Type، هو إشارة إلى التراث البريطاني لجاغوار".



وبحسب الوصف، فالسيارة كوبيه رياضية ذات مقعدين، وتتميز بمقدمة طويلة للغاية، وخط سقف انسيابي، بدون نافذة خلفية، بالإضافة إلى بابين يتحركان للأعلى على شكل جناحي الفراشة، وسقف بانورامي مزود بشفرات.



ومن أبرز الميزات اللافتة للنظر، بخلاف الألوان، تشمل غياب الزجاج الخلفي، حيث تم تثبيت كاميرات للرؤية الخلفية تحت رقع ذهبية خلف العجلة الأمامية.



واستبدل الشعار التقليدي لجاغوار بشارات جديدة تم الكشف عنها الشهر الماضي كجزء من خططها للانطلاق من جديد كصانع سيارات كهربائية حصرية، ومواكبة الحداثة على حساب تراثها الذي يمتد لمئة عام.



خلال الاحتفال، دافع المدير العام للشركة راودون غلوفر عن القرار الذي سيشهد تحوّل العلامة البريطانية الشهيرة بعيداً عن تراثها الذي يمتد لمئة عام، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية. وتصف الشركة سيارتها الكهربائية الجديدة التي تحمل اسم Type 00 "تايب زيرو زيرو"، بأنها "وجه جديد جريء لجاغوار، بتصميم مبتكر وأشكال جريئة وأبعاد مفعمة بالحيوية لإلهام سيارات جاغوار المستقبلية".وطرحت باللونين "الوردي" و"الأزرق"، وفقاً للمتحدث باسم الشركة. وشرح: "الوردي يحتفل بحيوية المدينة، بينما الأزرق، الذي يمثل نسخة حديثة من اللون الفضي الأزرق المتلألئ لطراز E-Type، هو إشارة إلى التراث البريطاني لجاغوار".وبحسب الوصف، فالسيارة كوبيه رياضية ذات مقعدين، وتتميز بمقدمة طويلة للغاية، وخط سقف انسيابي، بدون نافذة خلفية، بالإضافة إلى بابين يتحركان للأعلى على شكل جناحي الفراشة، وسقف بانورامي مزود بشفرات.ومن أبرز الميزات اللافتة للنظر، بخلاف الألوان، تشمل غياب الزجاج الخلفي، حيث تم تثبيت كاميرات للرؤية الخلفية تحت رقع ذهبية خلف العجلة الأمامية.واستبدل الشعار التقليدي لجاغوار بشارات جديدة تم الكشف عنها الشهر الماضي كجزء من خططها للانطلاق من جديد كصانع سيارات كهربائية حصرية، ومواكبة الحداثة على حساب تراثها الذي يمتد لمئة عام.خلال الاحتفال، دافع المدير العام للشركة راودون غلوفر عن القرار الذي سيشهد تحوّل العلامة البريطانية الشهيرة بعيداً عن تراثها الذي يمتد لمئة عام، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

بدوره، رحب جيري مكغوفرن، المسؤول الإبداعي الرئيسي، بالجدل الذي أثارته الشركة في الأسابيع الأخيرة من خلال "نهج إبداعي لا يقبل المساومة"، معرباً عن تقبله للآراء المتابينة التي أحدثها التغيير الجذري في الشركة.





وأوضح المسؤولون أن جاغوار تستهدف جمهوراً جديداً وتسعى إلى دفع حدود التصاميم والابتكار، مشيرين إلى أن قرارها بتبني هذا الاتجاه الجديد هو جزء من استراتيجية الشركة طويلة المدى للتحول إلى علامة تجارية كهربائية بالكامل. وأضافوا أن الشركة لم تهدف إلى رضا الجميع فحسب، بل تركز أيضاً على جذب العملاء الذين يشاركونها رؤيتها المبتكرة.



أثارت شركة السيارات البريطانية الجدل الشهر الماضي عندما أصدرت سلسلة من التغييرات الجذرية، بما في ذلك تصميم جديد وشعار مكتوب بشكل غير تقليدي "JaGUar"، وذلك قبل أن تتحول إلى علامة تجارية كهربائية بالكامل.

قالت جاغوار إن السيارة الجديدة تستخدم منصة كهربائية مخصصة، والتي من المتوقع أن توفر مدى يصل إلى 478 ميلاً، بينما سيمكن الشحن السريع من إضافة 200 ميل من الشحن خلال 15 دقيقة فقط.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان"، من المقرر أن يتم الكشف عن النسخة الجاهزة للإنتاج من "تايب زيرو زيرو" التي ستصنع في المملكة المتحدة، في أواخر عام 2025. وفيما لم تكشف الشركة رسمياً عن سعرها، فمن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه استرليني.



كما تعتزم جاغوار إطلاق ثلاث سيارات كهربائية جديدة في عام 2026، بعدما قامت بإيقاف بيع السيارات الجديدة منذ أكثر من عام للتركيز على إعادة تشكيل علامتها التجارية.