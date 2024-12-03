يزعم عمل فني جديد أنه أول صورة ذاتية "حقيقية" للذكاء الاصطناعي، و هذا لأنه يظهر الأفراد الذين شكلوا قدراته حقاً، أو بعضهم على الأقل.

ووفقا لصحيفة "ميترو"، تستخدم الصورة التي قدمتها شركة التأمين Hiscox صوراً لرؤوس 40 فناناً مختلفاً، تم دمجها معاً باستخدام برنامج ترميز يسمى Facer بمساعدة مصمم، وتم تصميمها بعد ذلك في "صورة ذاتية" تحاكي أسلوب الرسم الزيتي التقليدي.

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و كان الهدف هو تسليط الضوء على كيف أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد برنامج كمبيوتر، ولكنه مدرب على إبداعات أشخاص حقيقيين، والنظر في كيفية التعرف على الفنانين وتعويضهم بشكل عادل عن دورهم،و تم رسم الصورة لإصدار تقرير Hiscox Art and AI، الذي يبحث في كيفية استجابة هواة الجمع لتدفق فن الذكاء الاصطناعي.



و في حين تم بيع بعض فن الذكاء الاصطناعي بمبالغ ضخمة، وجد التقرير أن معظم هواة الجمع التقليديين ما زالوا غير مقتنعين به، على الرغم من أن الجيل الجديد أكثر انفتاحا على منافسته للأعمال التي صنعها الإنسان.

ويحاول البعض التعامل مع كيفية الاعتراف بشكل عادل بالمبدعين البشريين لدورهم في الذكاء الاصطناعي، مثل صناع Tess، "أول مولد صور مرخص بشكل صحيح"، مع دفع إتاوات عند استخدام أسلوب الفنان.

ووجد التقرير أن 42٪ من هواة جمع الفن والمتحمسين لديهم مخاوف أخلاقية بشأن فن الذكاء الاصطناعي، بينما كان أكثر من ثلثهم (37٪) قلقين بشأن انتهاك حقوق النشر.

وكان التعويض مصدر قلق بالغ الأهمية، فضلاً عن الحاجة إلى وضع علامات واضحة للتمييز بين الفن الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي صنعه الإنسان.

ولقد حققت بعض الأعمال التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي أسعاراَ باهظة، و بيعت أول لوحة لروبوت بشري في دار سوثبي للمزادات، بعنوان "A.I. God. Portrait of Alan Turing" للفنانة Ai-Da، وهي روبوت مزود بكاميرات في عينيها، والتي سبق لها رسم الملكة، مقابل 1,084,800 دولار (836,667 جنيه إسترليني) في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير السعر المتوقع الذي يصل إلى 180,000 دولار (139,000 جنيه إسترليني).



وقال روبرت ريد، رئيس قسم الفن والعملاء الخاصين في Hiscox: "إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الفن هو بمثابة حدود جديدة لسوق الفن، وهذا يجلب المخاطر والفرص، ويمكن أن يكون استخدام التقنيات المتقدمة ممكّناً إبداعيا ورائعا، لكن أبحاثنا تُظهر أنه لا تزال هناك قضايا تكافح الصناعة معها ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشفافية والتعويض، ولا يوجد خطأ جوهري في تعلم الذكاء الاصطناعي كيفية صنع الفن من خلال دراسة واستيعاب الفن البشري، طالما تم ذلك بشكل أخلاقي وشفاف وعادل".