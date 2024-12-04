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تكنولوجيا وعلوم
أبل تكشف عن براءة اختراع جديدة.. هكذا سيصبح زر "Action Button" في المستقبل
Lebanon 24
04-12-2024
|
14:00
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كشفت براءة اختراع جديدة من أبل، عن دراسة الشركة لفكرة توسيع استخدام زرها متعدد الاستخدامات Action Buttons على متن مختلف أجهزتها الذكية، وليس آيفون فقط.
وظهر زر "أكشن" القابل للتخصيص، لأول مرة مع هواتف آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس، ثم أصبح متاحاً لاحقاً على جميع إصدارات آيفون 16.
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ويوفر هذا الزر مستوى جديداً من التخصيص والكفاءة، مما يتيح الوصول السريع إلى الميزات التي تستخدمها بشكل متكرر بنقرة بسيطة.
ويتواجد الزر على الجانب الأيسر من الهاتف، ويمكن من خلاله الوصول السريع إلى وظائف متعددة بنقرة بسيطة أو ضغط طويل، ويمكن تخصيصه لتنفيذ مهام مثل تشغيل الوضع الصامت، وتفعيل الفلاش، وفتح الكاميرا، وتشغيل الاختصارات، وبدء تسجيل المذكرات الصوتية والمزيد.
ووفقاً لبراءة الاختراع الجديدة، تختبر أبل إمكانية إضافة ثلاثة أزرار Action Button على الجانب الأيسر من هواتف آيفون المستقبلية، حيث سيمكن تخصيص زريّ التحكم في الصوت بشكل كامل لأداء مهام مختلفة.
قد تظهر أزرار مماثلة على أجهزة الآيباد وساعات أبل ووتش وحواسيب ماك، وكذلك أجهزة أبل الذكية الأخرى. (الشرق)
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