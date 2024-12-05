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تكنولوجيا وعلوم

الصين تطلق بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية

Lebanon 24
05-12-2024 | 13:07
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أرسلت الصين مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء اليوم، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "شانشي" بشمالي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية على متن صاروخ حامل معدل من طراز "لونج مارش-6"، وهي الدفعة الثالثة التي ستشكل كوكبة "سبيس سيل"، حيث دخلت المدارات المحددة مسبقا بنجاح.
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ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 550 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش". (اليوم السابع)
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