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تكنولوجيا وعلوم

بشأن برنامج "أرتميس".. هذا ما أعلنته "ناسا"

Lebanon 24
06-12-2024 | 04:00
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أعلن مدير إدارة الطيران والفضاء "ناسا" بيل نيلسون، الخميس، تأجيلات جديدة في برنامج "أرتميس" الذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر لأول مرة منذ 1972.

وأجلت الوكالة مهمتين مزمعتين تشملان هبوطاً على سطح القمر. وقال نيلسون في مؤتمر صحافي، إن مهمة "أرتميس" القادمة، التي تهدف إلى إرسال رواد فضاء للدوران حول القمر والعودة، تأجلت إلى نيسان 2026، ومن المقرر إجراء مهمة الهبوط على سطح القمر في العام التالي.
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وجاءت التأجيلات بعد أن أنهت "ناسا" فحص الكبسولة "أوريون"، التي صنعتها شركة "لوكهيد مارتن"، ودرعها الحراري الذي تعطل في أثناء دخول الغلاف الجوي للأرض خلال رحلة في 2022.
 
وأطلقت وكالة "ناسا" برنامج "أرتميس" خلال الولاية الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترمب بهدف إعادة رواد الفضاء إلى القمر لأول مرة منذ مهمة "أبولو 17". والبرنامج سيعتمد كثيراً على مركبة "ستارشيب" من شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك. (الشرق) 
 
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