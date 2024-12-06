لدراسة الشمس... إطلاق قمرين اصطناعيَين أوروبيَين من الهند

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أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم (الخميس)، مهمة «بروبا-3» لدراسة وملاحظة الشمس عن قرب على متن الصاروخ الرئيسي للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء.وتأجل انطلاق المهمة الذي كان مقرراً أمس الأربعاء من مركز ساتيش داوان الفضائي في الهند؛ بسبب مشكلة تقنية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.وتستهدف المهمة تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى فهم المخاطر الاقتصادية والتكنولوجية الناجمة عن طقس الفضاء.وتتكون مهمة «بروبا-3» من قمرين اصطناعيَين تم تطويرهما على مدى أكثر من عقد من الزمن، لكي تستمر المهمة لمدة عامين.وأعلنت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء نجاح الإطلاق الذي بدأ في الساعة 10:34 بتوقيت غرينتش، ودخول المهمة لمدارها المستهدف في نحو الساعة 10:58 بتوقيت غرينتش.وتبلغ تكلفة المهمة نحو 200 مليون يورو (210 ملايين دولار)، مدعومة من أكثر من 40 شركة أوروبية.وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إنها اختارت الصاروخ التابع للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء لتنفيذ المهمة بسبب كفاءته من حيث التكلفة والأداء.وتعمل المنظمة الهندية على تطوير برنامجها «جاجانيان» لإرسال رواد فضاء هنود إلى الفضاء، وتخطط لمزيد من الاستكشافات للقمر والمريخ والزهرة، وتسعى أيضاً لكي تكون مزود إطلاق تجاري عالمي.وانطلق القمران الاصطناعيان الأوروبيان من الهند إلى مدارهما في الفضاء، الخميس، في أول مهمة تهدف لإنشاء كسوف شمسي اصطناعي عبر تشكيلات متقدمة تحلّق في الفضاء.ومن المقرر أن يستمر كل كسوف اصطناعي لمدة 6 ساعات عند بدء العمليات في العام المقبل، وهي مدة أطول بكثير من الدقائق القليلة التي يستغرقها استتار قرص الشمس بشكل كامل عند حدوث كسوف كلي طبيعي للشمس هنا على الأرض، مما يسمح بدراسة مطولة لهالة الشمس (الطبقة الخارجية من الغلاف الجوي للشمس)، حسب وكالة «أسوشييتد برس».وخلال نحو شهر من الإطلاق، سينفصل القمران الاصطناعيان وسيحلقان على مسافة 492 قدماً (150 متراً) بمجرد وصولهما إلى وجهتهما العالية فوق كوكب الأرض، وسيصطفان مع الشمس بحيث يلقي أحد القمرين الاصطناعيين بظله على الآخر.وستتطلب هذه المهمة دقة عالية للغاية، في حدود ملليمتر واحد فقط (أي ما يعادل سمك ظفر الإصبع)، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية. (الشرق الاوسط)