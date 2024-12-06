"الوضع الأحمر".. ميزة جديدة تثير الجدل بين مستخدمي آيفون

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحولّت ميزة "الوضع الأحمر" إلى مادة للنقاش على منصة ريديت بعدما سأل أحد المستخدمين عن سبب تحوّل شاشة هاتفه فجأة إلى اللون الأحمر حين وضعه على جانبه خلال شحنه. وقال: "هل لديكم أي فكرة لماذا أصبحت الأدوات على شاشة القفل حمراء؟"سرعان ما أجاب مستخدمون آخرون على سؤاله مؤكدين أن الضوء الأحمر على الشاشة يظهر فقط عندما تكون الغرفة مظلمة.بينما كان آخرون في حيرة من هذه الميزة، حيث نشر أحدهم: "ماذا!! كيف؟! أشعر أنني لن أتمكن من العثور على الإعدادات الخاصة بها". وعلق مستخدم آخر: "بصفتي عاشقاً مخلصاً لأبل، يجب أن أقول إنني أُدهش من أبل في كل مرة".بالمقابل، حذر آخرون من استخدام هذه الميزة مستشهدين بدراسات سابقة حذرت من خطورة التعرّض للضوء الأحمر قبل النوم.ويمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة باستخدام خاصية Color Filters (مرشحات الألوان) أو من خلال تشغيل "الوضع الليلي" Night Mode في وضع "ستاند باي" StandBy لتحويل ألوان الشاشة إلى اللون الأحمر.وصُمّم "الوضع الأحمر" خصيصاً لمساعدة المستخدمين على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل في الليل، حيث تحفّز إطلاق هرمون "الميلاتونين" الذي يلعب دوراً أساسياً في عملية تسهيل النوم.كما أنّه لتنشيط الميزة الملونة، يمكن استخدام ميزة "كوول فيلتر" لتطبيق صبغة حمراء أو تمكين الوضع الليلي في وضع الاستعداد لضبط ألوان الشاشة إلى اللون الأحمر.