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تكنولوجيا وعلوم

"الوضع الأحمر".. ميزة جديدة تثير الجدل بين مستخدمي آيفون

Lebanon 24
06-12-2024 | 16:00
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فاجأت ميزة "الوضع الأحمر" عدد كبير من مستخدمي آيفون، والتي طرحت مع نظام التشغيل iOS 17، وهي نسخة قابلة للتخصيص من شاشة القفل التي يتم تفعيلها عندما يكون الهاتف قيد الشحن ويتم وضعه على جانبه في وضع العرض الأفقي.
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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحولّت ميزة "الوضع الأحمر" إلى مادة للنقاش على منصة ريديت بعدما سأل أحد المستخدمين عن سبب تحوّل شاشة هاتفه فجأة إلى اللون الأحمر حين وضعه على جانبه خلال شحنه. وقال: "هل لديكم أي فكرة لماذا أصبحت الأدوات على شاشة القفل حمراء؟"

سرعان ما أجاب مستخدمون آخرون على سؤاله مؤكدين أن الضوء الأحمر على الشاشة يظهر فقط عندما تكون الغرفة مظلمة.

بينما كان آخرون في حيرة من هذه الميزة، حيث نشر أحدهم: "ماذا!! كيف؟! أشعر أنني لن أتمكن من العثور على الإعدادات الخاصة بها".  وعلق مستخدم آخر: "بصفتي عاشقاً مخلصاً لأبل، يجب أن أقول إنني أُدهش من أبل في كل مرة".

بالمقابل، حذر آخرون من استخدام هذه الميزة مستشهدين بدراسات سابقة حذرت من خطورة التعرّض للضوء الأحمر قبل النوم.

ويمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة باستخدام خاصية Color Filters (مرشحات الألوان) أو من خلال تشغيل "الوضع الليلي" Night Mode في وضع "ستاند باي" StandBy لتحويل ألوان الشاشة إلى اللون الأحمر. 

وصُمّم "الوضع الأحمر" خصيصاً لمساعدة المستخدمين على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل في الليل، حيث تحفّز إطلاق هرمون "الميلاتونين" الذي يلعب دوراً أساسياً في عملية تسهيل النوم.

كما أنّه لتنشيط الميزة الملونة، يمكن استخدام ميزة "كوول فيلتر" لتطبيق صبغة حمراء أو تمكين الوضع الليلي في وضع الاستعداد لضبط ألوان الشاشة إلى اللون الأحمر.
يتم ذلك من خلال الخطوات التالية: الإعدادات.. إمكانية الوصول.. العرض وحجم النص.. مرشحات الألوان.

ويمكن استخدام "ستاند باي" لتحويل هاتف أيفون إلى ساعة بجانب السرير، أو إطار صور، أو شاشة عرض لعناصر واجهة المستخدم أو الأنشطة المباشرة في وضع ملء الشاشة.

عند تشغيل الوضع الليلي لـ"ستاند باي"، تتكيف الشاشة مع الإضاءة المحيطة المنخفضة في الليل، وتعرض العناصر ذات الصبغة الحمراء لتقليل الإزعاج أثناء النوم.

يمكن للمستخدمين ضبط الميزة إما "تلقائياً" وفقاً الإضاءة المحيطة بالجهاز أو "بعد 20 ثانية"، والتي تعمل على تنشيط الوضع الأحمر عندما يتم شحن الهاتف على جانبه. (موقع 24) 
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