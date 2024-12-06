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تكنولوجيا وعلوم

لماذا يتعطل ChatGPT عند سؤاله عن "ديفيد ماير"؟ إليكم الإجابة

Lebanon 24
06-12-2024 | 23:00
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كشفت شركة "OpenAI"، المطورة لروبوت المحادثة ChatGPT الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي السبب وراء حدوث مشكلة عند إدخال أي أمر يتضمن أسماء أشخاص بعينهم، وخاصة "ديفيد ماير" David Mayer.

وأوضحت الشركة أن السبب في حدوث هذا الأمر يعود إلى وجود "خلل تقني"، مشيرة إلى أنها "أصلحته"، لكن لا تزال هناك أسماء أخرى تواجه المشكلة نفسها بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
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وأفاد متحدث باسم OpenAI بأن "أحد أدواتنا قام بشكل خاطئ بتصنيف هذا الاسم (ديفيد ماير) ومنع ظهوره في ردود ChatGPT. نحن نعمل على إصلاح هذه المشكلة".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية جدلاً حول اسم "ديفيد ماير"، الذي اختفى بشكل مفاجئ من ردود ChatGPT.

ورغم انتشار الاسم في العديد من المنشورات عبر الإنترنت، إلا أن مستخدمي منصة الذكاء الاصطناعي الشهيرة لم يتمكنوا من الحصول على ردود تتضمن ذلك الاسم.

تَصدَّر اسم "ديفيد ماير" النقاشات على كثير من منصات التواصل الاجتماعي، حيث رفض ChatGPT تماماً إدراج الاسم في ردوده. وكانت محاولات الحصول على ردود تتضمن الاسم تؤدي إلى رسائل مثل "حدث خطأ ما"، أو "لا يمكنني تقديم رد"، أو حتى تتوقف بعد كتابة "ديفيد" فقط.

وبالتزامن مع توضيح OpenAI، نفى ديفيد ماير دي روتشيلد، الذي اشتبه البعض بأنه الشخص المعني، أي علاقة له بالمشكلة، وقال للصحيفة البريطانية: "لم أطلب حذف اسمي. ولم أتواصل مطلقاً مع ChatGPT. للأسف، كل هذا مرتبط بنظريات مؤامرة".

وديفيد ماير دي روتشيلد، هو أحد ورثة عائلة روتشيلد المصرفية الشهيرة، كما أنه مغامر وناشط بيئي. (الشرق) 
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