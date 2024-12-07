Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رقم صادم.. ميتا تكشف عن عدد مستخدمي مساعدها الذكي "Meta AI"

Lebanon 24
07-12-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1289476-638692017054825899.jpeg
Doc-P-1289476-638692017054825899.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بلغ عدد مستخدمي مساعد ميتا الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي (Meta AI) نحو 600 مليون شهريًا.

وكشف عن ذلك الرقم مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في فيديو عبر "إنستغرام". وكان عدد المستخدمين تخطى 500 مليون في تشرين الأول 2024، وفق تقارير. (العربية) 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2024-12-07
14:00 | 2024-12-07
10:51 | 2024-12-07
08:52 | 2024-12-07
04:00 | 2024-12-07
03:00 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24