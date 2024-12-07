رقم صادم.. ميتا تكشف عن عدد مستخدمي مساعدها الذكي "Meta AI"

بلغ عدد مستخدمي مساعد ميتا الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي (Meta AI) نحو 600 مليون شهريًا.



وكشف عن ذلك الرقم مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في فيديو عبر "إنستغرام". وكان عدد المستخدمين تخطى 500 مليون في تشرين الأول 2024، وفق تقارير. (العربية)

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