بالفيديو: أول روبوت شبيه بالإنسان يعمل بالماء

كشفت شركة "Clone Robotics" البولندية عن أول روبوت شبيه بالإنسان بالحجم الكامل، تحت اسم "Clone Alpha".



يتميز هذا الروبوت بعضلات صناعية وأعضاء اصطناعية تعمل بواسطة أنظمة هيدروليكية متقدمة لمحاكاة الحركة الطبيعية. وفق موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".

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ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه التكنولوجيا الثورية مع نموذج محدود الإنتاج في عام 2025، مما يشير إلى نقلة نوعية في عالم الروبوتات البشرية.



كائنات يتميز هذا الروبوت بعضلات صناعية وأعضاء اصطناعية تعمل بواسطة أنظمة هيدروليكية متقدمة لمحاكاة الحركة الطبيعية. وفق موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه التكنولوجيا الثورية مع نموذج محدود الإنتاج في عام 2025، مما يشير إلى نقلة نوعية في عالم الروبوتات البشرية.

ويستخدم النظام العضلي لـ Clone أليافاً عضلية اصطناعية، قدمتها الشركة في عام 2021، لتحريك هيكله العظمي، وتعمل عن طريق ربط العضلات بنقاط دقيقة على العظام، تماماً كما هو الحال في الكائنات الحقيقية.

وتقبل Clone Robotics الآن الطلبات المسبقة لأول 279 وحدة من روبوتها الشبيه بالإنسان، Clone Alpha.

وكانت الشركة كشفت في الشهر الماضي، عن أحدث ابتكاراتها، وهو جذع شبيه بالشكل البشري بحركات تشبه الإنسان.

وبينما تطور شركات مثل تسلا روبوتات للمهام المنزلية، تركز Clone Robotics على الروبوتات المحاكية للحيوية.

وتأسست شركة Clone Robotics في عام 2021، وتهدف إلى محاكاة قوة ومهارة الكائنات البيولوجية، ومعالجة التحدي المعقد المتمثل في تقليد جسم الإنسان، وبدأت الشركة بإنشاء يد آلية بعظام وعضلات اصطناعية، مصممة لمحاكاة الوظائف البشرية، حيث يدور إبهامها ويمكنها حتى التقاط الكرة بسهولة.

وتقوم Clone أولاً بمحاكاة التشريح البشري ثم تمكين الحركة الطبيعية باستخدام العضلات الاصطناعية، وتظهر النتيجة واقعية بشكل لافت للنظر.



تفاصيل الجسم

ويتضمن الهيكل العظمي لـ Clone جميع عظام جسم الإنسان البالغ عددها 206، مع اندماجات عظمية طفيفة، ويتميز بمفاصل مفصلية بالكامل وأربطة صناعية وأنسجة ضامة.

وبفضل وضع الأربطة والأوتار الدقيق، يحقق الروبوت 164 درجة من الحرية في الجزء العلوي من جذعه، بما في ذلك الكتف مع 20 درجة من الحرية، والعمود الفقري مع 6 درجات لكل فقرة، و26 درجة في اليد والمعصم والكوع، ويسمح الجهاز العصبي بالتحكم الفوري في العضلات من خلال ردود الفعل الحسية والبصرية.

وتم تجهيز Clone بـ 4 كاميرات، و70 مستشعراً لردود الفعل على مستوى المفصل، و320 مستشعر ضغط لردود الفعل على قوة العضلات، وترتبط هذه بوحدات تحكم دقيقة ترسل البيانات إلى وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA Jetson Thor، التي تعمل على نموذج Cybernet الخاص بـ Clone.

ويعمل النظام الوعائي في Clone بواسطة مضخة كهربائية صغيرة بقوة 500 واط تشبه قلب الإنسان، وتعتمد تقنية صمام Aquajet الخاصة به بأقل من 1 واط من الطاقة، مما يوفر ضغطاً هيدروليكياً فعالاً للعضلات في تصميم مصغر.