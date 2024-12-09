Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"يقرأ المشاعر".. غوغل تكشف عن جيل جديد من الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
09-12-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1290405-638693673626679954.jpeg
Doc-P-1290405-638693673626679954.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة غوغل، عن إطلاق جيل جديد من نماذجها للذكاء الاصطناعي "باليجيما 2" (PaliGemma 2) يستطيع "قراءة المشاعر" من ملامح وجوه الأشخاص في الصور.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها: "يُنتج PaliGemma 2 أوصافاً دقيقة ذات صلة سياقية للصور، متجاوزاً التعرف البسيط على الأشياء لوصف الأفعال، والمشاعر، والسرد العام للمشهد"، مضيفةً: "يستند "باليجيما 2" إلى مجموعة نماذج Gemma المفتوحة من جوجل، وتحديداً إلى سلسلة "جيما 2".
Advertisement

لكن التعرف على المشاعر لا يتاح تلقائياً عند إطلاق النموذج، إذ يحتاج PaliGemma 2 إلى تعديلات دقيقة من أجل تفعيل الميزة. ومع ذلك، أعرب خبراء لموقع "TechCrunch" عن قلقهم حول مدى إمكانية توفير هذه التقنية بشكل مفتوح.

أستاذة أخلاقيات البيانات والذكاء الاصطناعي في معهد أكسفورد للإنترنت، ساندرا واتشر، أوضحت أن "هذا الأمر يثير قلقي بشدة. أجد من المقلق افتراض أنه يمكننا قراءة مشاعر الناس. يشبه ذلك طلب النصيحة من كرة سحرية".

وتتمثل العواقب المتوقعة في أن أنظمة اكتشاف المشاعر تميل إلى أن تكون غير موثوقة، وتتأثر بتحيزات مصمميها، ففي دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2020، أظهر باحثون أن نماذج تحليل الوجوه قد تطور تفضيلات غير مقصودة لبعض التعابير مثل الابتسامة.

وأشارت دراسات حديثة إلى أن نماذج تحليل المشاعر تميل إلى تصنيف الوجوه السوداء بأنها تعبير عن مشاعر سلبية أكثر من الوجوه البيضاء.

وأكدت غوغل أنها أجرت "اختبارات موسعة" لتقييم التحيزات الديموغرافية في PaliGemma 2، ووجدت "مستويات منخفضة من سُمية الثقافة واللغة البذيئة" مقارنة بالمقاييس العامة للنماذج المشابهة. ولكن الشركة لم تكشف عن قائمة المعايير التي استخدمتها، ولم توضح أنواع الاختبارات التي أجرتها.

المعيار الوحيد الذي ذكرته غوغل هو معيار FairFace، المتمثل في مجموعة من صور الوجوه لآلاف الأشخاص، حيث أشارت إلى أن PaliGemma 2 حقق نتائج جيدة خلاله. (الشرق) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2024-12-09
09:46 | 2024-12-09
03:25 | 2024-12-09
01:15 | 2024-12-09
23:00 | 2024-12-08
13:00 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24