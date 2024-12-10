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تكنولوجيا وعلوم
ما أفضل الهواتف متوسطة الفئة التي ظهرت في 2024؟
Lebanon 24
10-12-2024
|
02:30
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نشرت منصة AnTuTu المتخصصة بتقييم الهواتف والأجهزة الذكية قائمة بالهواتف متوسطة الفئة التي ظهرت عام 2024، والتي قدّمت للمستخدمين مواصفات ممتازة مقارنة بسعرها.
وترأس القائمة وفق تصنيفات AnTuTu، هاتف iQOO Neo10 Pro، إذ حصل هذا الهاتف على معالج Dimensity 9400 المتطور، وبفضله تمكن الجهاز من الحصول على 3.2 مليون نقطة في اختبارات AnTuTu لتقيمات الأداء، كما حصل على نظام تبريد خاص يسمح لمعالجه ومكوناته أن تعمل بشكل ممتاز في حال الاستخدام المكثف أو في حال استعماله لتشغيل ألعاب الفيديو.
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وفي المرتبة الثانية حلّ Redmi K80 Pro الذي أطلق نهاية تشرين الثاني الماضي، وحصل على معالج Snapdragon 8 Elite الذي سجّل أيضا أكثر من 3 ملايين نقطة وفق تقييمات AnTuTu، كما تميز هذا الهاتف بذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 16 غيغابايت، ودعم الشحن السريع للبطارية بشاحن استطاعته 120 واط.
وثالثا في تصنيفات AnTuTu حلّ هاتف Realme GT7 Pro، والذي اعتبر أحد أفضل الهواتف التي أطلقت عام 2024، إذ حصل هذا الجهاز على معالج Snapdragon 8 Elite المتطوّر، وزوّد بمنظومة تبريد خاصة تمنع ارتفاع درجة حرارته فوق 35 درجة مئوية حتى في حال استخدم لأكثر من ساعتين لتشغيل الألعاب، كما حصلت شاشته على تقنيات Eco2 Sky Screen وEco2 OLED Plus التي تساعد على التقليل من استهلاك الطاقة عند تعمل الشاشة بأعلى درجات السطوع.
وضمّت القائمة أيضا بعض الهواتف مثل iQOO 13، وMeizu 21 Pro، و realme GT5 Pro، وiQOO 12، وvivo X100s، وHonor Magic6، وXiaomi 14. (روسيا اليوم)
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