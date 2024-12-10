غوغل تصدر قائمة أكثر المواضيع بحثا في عام 2024



وشهد حجم البحث عبر محرك "غوغل" ارتفاعًا كبيرًا مقارنةً بعام 2023.

وتغطي القوائم التالية لمواضيع البحث موضوعات متنوعة، بدءًا من الأخبار العالمية والشخصيات المعروفة وصولًا إلى الأفلام والرياضة، وذلك بحسب بيان صحافي صادر عن "غوغل" حصلت "العربية Business" على نسخة منه.

Advertisement حظيت مباريات الكريكيت بشعبية واسعة في الإمارات، وتحديدًا "بطولة كأس العالم للرجال T20 للكريكيت" التي تصدرّت قائمة الأحداث الرياضية الأكثر بحثًا على "غوغل".

وتابع المستخدمين في الإمارات عن كثب أخبار فلسطين، وأحداث عالمية أخرى في مجال الصحة والتكنولوجيا، مثل جائحة جدري القردة وأزمة "CrowdStrike".

وبرزت أسماء عالمية متنوعة مثل "دونالد ترامب" و"كيت ميدلتون" و"كامالا هاريس"، في قائمة أبرز الشخصيات بحثا على "غوغل" في الإمارات خلال 2024. أعلنت شركة غوغل اليوم عن العبارات والمواضيع الأكثر بحثًا في عام 2024 ضمن قوائم سنوية تسلّط الضوء على طلبات البحث الأكثر رواجًا.وشهد حجم البحث عبر محرك "غوغل" ارتفاعًا كبيرًا مقارنةً بعام 2023.وتغطي القوائم التالية لمواضيع البحث موضوعات متنوعة، بدءًا من الأخبار العالمية والشخصيات المعروفة وصولًا إلى الأفلام والرياضة، وذلك بحسب بيان صحافي صادر عن "غوغل" حصلت "العربية Business" على نسخة منه.حظيت مباريات الكريكيت بشعبية واسعة في الإمارات، وتحديدًا "بطولة كأس العالم للرجال T20 للكريكيت" التي تصدرّت قائمة الأحداث الرياضية الأكثر بحثًا على "غوغل".وتابع المستخدمين في الإمارات عن كثب أخبار فلسطين، وأحداث عالمية أخرى في مجال الصحة والتكنولوجيا، مثل جائحة جدري القردة وأزمة "CrowdStrike".وبرزت أسماء عالمية متنوعة مثل "دونالد ترامب" و"كيت ميدلتون" و"كامالا هاريس"، في قائمة أبرز الشخصيات بحثا على "غوغل" في الإمارات خلال 2024.

كرة القدم تسيطر في السعودية

استمرّ اهتمام السعودية القوي بكرة القدم طوال العام حيث أُقيمت العديد من الأحداث والبطولات.

وتصدرت مباراة الهلال والنصر قائمة مباريات كرة القدم السعودية، بينما كانت كأس آسيا البطولة الأكثر بحثًا.

وركز بحث السعوديون على الأمير الراحل "بدر بن عبد المحسن" ولاعب كرة القدم "فهد المولد"، بالإضافة إلى "دونالد ترامب" في قائمة الشخصيات الأكثر بحثاً على "غوغل".



الأولمبياد تجذب اهتمام المصريين

في فئة الأخبار، احتلّت مشاركة منتخب مصر لكرة القدم في الأولمبياد المرتبة الأولى، تليها مواضيع محلية وإقليمية وعالمية متنوعة، بما يشمل الحرب في فلسطين والانتخابات الأميركية.

كما تصدّر لاعب كرة القدم المصري "محمد عبد المنعم" قائمة الشخصيات الأكثر بحثًا، يليه "وسام أبو علي"، ما يؤكد مكانة كرة القدم في قلوب المصريين.



الأردن

هيمنت الأخبار السياسية على اهتمام الأردنيين، متصدرةً المواضيع الأكثر بحثًا، ومن أبرزها الانتخابات النيابية الوطنية والحرب في فلسطين ولبنان.

امتدّ اهتمامهم إلى شخصيات معروفة مثل "جعفر الحسن"، إلى جانب نجوم كرة القدم، مثل "موسى التعمري" و"معتز ياسين".

كما أظهر الأردنيون اهتمامًا كبيرًا بالمعرفة في عام 2024، ولجأوا إلى "بحث غوغل" للعثور على إجابات عن أسئلة كثيرة منها "من مؤلف أوّل كتاب في النحو العربي".



الانتخابات في الكويت

سيطرت الأخبار السياسية على اهتمامات المستخدمين في الكويت، فتصدرّت انتخابات مجلس الأمة قائمة الأخبار، متبوعةً بالانتخابات الأميركية.

وتركّز اهتمام الكويتيين على شخصيات سياسية، مثل "صباح الخالد الصباح" و"محمد الصباح"، بالإضافة إلى الأمير السعودي الراحل "بدر بن عبد المحسن".



الفن في العراق

كانت الشخصيات المعروفة والمسلسلات التلفزيونية أكثر ما بحث عنه المستخدمون في العراق.

تصدّرت الأسماء "دومينيك أوتارا" و"رودري" و"أكرم عفيف" قائمة الشخصيات، بينما تصدّرت المسلسلات "المحقق كونان" و"بين السطور" و"الجنة والنار" قائمة المسلسلات التلفزيونية.



موجة الحر في المغرب

جاءت الأخبار في صدارة قائمة البحث في المغرب، ومن أبرزها "موجة الحر الشديدة (المغرب)"، و"الانتخابات الأميركية"، و"مرض جدري القردة".

كما حظيت شخصيات رياضية، مثل "إبراهيم دياز" و"لامين يمال" و"زين الدين زيدان"، باهتمام كبير.

المصدر: العربية