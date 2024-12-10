فيديو متداول.. روبوت كروي يطارد المجرمين في الشوارع!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر احد رجال الشرطة في الصين وهم يقومون بدوريات في الشوارع إلى جانب روبوتات كروية الشكل تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ما يعكس التقدم التكنولوجي في تعزيز الأمن العام.

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وكانت شركة الروبوتات الصينية Logon Technology كشفت قبل بضعة أشهر عن الروبوت الكروي المستقل RT-G، ووصفته بـ "اختراق تكنولوجي"، وهو مصمم لمساعدة البشر، وحتى استبدالهم في البيئات والمواقف الخطرة، وفق "أوديتي سنترال".

ويستطيع الروبوت الكروي العمل على الأرض وفي الماء، وقادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 35 كم في الساعة ويتحمل أضراراً تصل إلى 4 أطنان.





ووفقاً لعرض Logon Technology، يمكن لروبوت RT-G معالجة الجريمة بعدة طرق، أولاً، يمكن لكاميراته التي تعمل بالذكاء الاصطناعي اكتشاف الاضطرابات من حولها، بينما يمكن لبرنامج التعرف على الوجه اكتشاف المجرمين المعروفين بسهولة، ثم يقوم إما باستدعاء روبوتات أخرى أو ضباط إنفاذ القانون البشريين كدعم أو يعالج المشكلة بنفسه، ويطارد المشتبه بهم ويشل حركتهم إما من خلال الاصطدام أو بإطلاق النار من بندقية شبكية مدمجة.