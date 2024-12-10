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تكنولوجيا وعلوم

رقائق ضوئية تُسرّع تدريب الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
10-12-2024 | 23:00
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تمكن العلماء من تطوير وحدة بصرية من شأنها أن تمكن صانعي الرقائق من إضافة ستة أضعاف عدد الألياف الضوئية إلى حافة الشريحة، مقارنة بالتقنيات الحالية.
 
 
ووفق "نيوساينتيست"، تستخدم الوحدة بنية تسمى الموجة الضوئية لتوصيل ما يصل إلى 51 ألياف ضوئية لكل مليمتر، كما تمنع إشارات الضوء من أحد الألياف من التداخل مع ما بجانبها.
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ولا تزال معظم الرقائق الحاسوبية المتقدمة تتواصل باستخدام الإشارات الكهربائية التي يتم نقلها عبر الأسلاك النحاسية، ولكن مع تسابق صناعة التكنولوجيا لتدريب نماذج اللغة الكبيرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة الأخرى - وهي العملية التي تتطلب شبكات من الرقائق الفائقة للذكاء الاصطناعي لنقل كميات هائلة من البيانات - فإن الشركات حريصة على ربط الرقائق باستخدام الاتصالات بسرعة الضوء للألياف الضوئية. 

ويقول دان هاتشيسون من TechInsights، وهي شركة أبحاث في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات ومقرها كندا: "ما فعلته IBM حقاً هنا هو استخدام جميع موادها وتكنولوجيا التغليف لاختراق كيفية عمل الألياف الضوئية عالية الكثافة باستخدام الموجهات الموجية، بالنسبة لي، كان هذا اختراقاً مذهلاً".
 
وتقدر IBM أنه باستخدام الألياف الضوئية، يمكن للرقائق تبادل المعلومات بعرض نطاق ترددي أكبر بنحو 80 مرة من الرقائق التي تتواصل فقط بالإشارات الكهربائية.
 وتقول الشركة إن هذا التعزيز في الاتصال يمكن مطوري الذكاء الاصطناعي من تدريب نموذج لغوي كبير في غضون ثلاثة أسابيع بدلاً من ثلاثة أشهر، ويمكن أن يعني التحول من الأسلاك الكهربائية إلى الألياف الضوئية أيضاً انخفاضاً بمقدار 5 أضعاف في تكلفة الطاقة لتدريب مثل هذه النماذج للذكاء الاصطناعي.
المصدر: AE 24
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