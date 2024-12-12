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تكنولوجيا وعلوم

شديد المتانة... Cubot تروج لحاسبها اللوحي المصفح

Lebanon 24
12-12-2024 | 00:16
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بدأت Cubot بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة وعلى تقنيات تجعله من أفضل الحواسب اللوحية.

حصل حاسب Cubot Tab KingKong 2 على هيكل متين مقاوم للصدمات، أبعاده (273.8/181.4/16.8) ملم، وزنه 1055 غ، وجاء الهيكل مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K.
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وشاشة الجهاز جاءت IPS LCD، مقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، كثافتها 207 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Panda Glass المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الحاسب بنظام Android 14، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية جاءت بدقة 64 ميغابيكسل، لها القدرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.

زوّد الجهاز بمنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، وتقنيات Bluetooth 5.2، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 20400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وسيطرح بسعر 220 يورو.
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