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تكنولوجيا وعلوم
روسيا.. تدريب الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتضخم المالي بناء على تحليل الأخبار المالية
Lebanon 24
12-12-2024
|
07:23
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قام علماء من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية بتدريب الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات الإخبارية المالية للتنبؤ بالتضخم المالي.
وقالت الخدمة الصحفية للجامعة إن الشبكة العصبية تقوم بالتنبؤ لمدة تتراوح من شهر واحد إلى عام واحد.
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وقد أنجزت مجموعة من المتخصصين الجامعيين بقيادة دكتور الفيزياء والرياضيات والبروفيسور ميخائيل بابينكو مشروعا خاصا بتطوير نظام تحليل البيانات الإخبارية المخصصة للتنبؤ بمستوى التضخم المالي بناء على الأخبار المالية، وقام العلماء بوضع برنامج لتحليل الأخبار المالية بطلب وارد من الفرع الجنوبي للبنك المركزي الروسي، ويساعد النظام الناتج على القيام بثلاثة توقعات للتضخم: وهي التنبؤ قصير الأجل (لمدة شهر)، ومتوسط الأجل (لمدة ربع سنة)، وطويل الأجل (لمدة عام سنة واحدة). "
وقام العلماء بجمع البيانات ووضع علامات عليها باستخدام البرامج النصية لجمع المقالات آليا وتصنيفها اليدوي وفقا للمعايير الرئيسية. وقد سمح ذلك بإنشاء مجموعة بيانات متوازنة، مما يساعد على تجنب التحيز في النموذج. ونتيجة لذلك، أظهر نظام التحليل دقة التصنيف بنسبة 93٪.
ونقلت الخدمة الصحفية عن مدير المشروع ميخائيل بابينكو قوله: "لقد أكد مشروعنا فعالية استخدام التعلم الآلي للتحليل الاقتصادي، وفي المستقبل نخطط لتحديث البيانات بانتظام واستخدام تراكيب بيانات أكثر تعقيدا".
وتشير الجامعة إلى أن مثل هذا النظام قد يكون مفيدا لرجال الأعمال والمؤسسات المالية في المستقبل. (روسيا اليوم)
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