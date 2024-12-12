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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تضيف عددا من الأدوات الإبداعية إلى تطبيق Pixel Studio

Lebanon 24
12-12-2024 | 23:00
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قدمت غوغل تكامل Gboard الذي طال انتظاره لتطبيق Pixel Studio، حيث يجلب أحدث تحديث لـ Pixel Studio المزيد من الميزات، وذكر أحدث سجل تغييرات Feature Drop تكامل Gboard فقط، حيث يوفر القدرة على إنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي أثناء الكتابة، لكن هذا التحديث يتجاوز ذلك.
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وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يقدم تحديث Pixel Studio 1.4 علامة تبويب جديدة "ملصقات" ضمن قائمة "مشاريعي"، مضيفًا أدوات جديدة للتعبير الإبداعى مدعومة بالذكاء الاصطناعى التوليدي. داخل علامة التبويب هذه، ستجد خيار "إنشاء ملصق"، مما يفتح إمكانيات جديدة لصياغة ملصقات مخصصة.
وبعد التحديث، يوفر Pixel Studio طريقتين لإنشاء ملصقات: "اصنع واحدة من صورة موجودة" أو "صف ملصقك".
وتعمل الأخيرة مثل مولدات الصور الأخرى التى تعمل بالذكاء الاصطناعى، حيث تقدم مربع نص ويمكنك إدخال مطالبة مفصلة لإضفاء الحيوية على فكرتك.
ستظهر جميع ملصقاتك المخصصة فى علامة التبويب "الملصقات"، المخزنة جنبًا إلى جنب مع الملصقات الافتراضية فى Pixel Studio، ومن هناك، يمكنك عرض أو إدارة أو حتى حذف الإبداعات التى لا تلبى توقعاتك.
كما تطرح غوغل، "اقتراحات الأنماط" لإنشاء الصور كجزء من تحديث على جانب الخادم لبرنامج Pixel Studio، تتيح لك هذه الميزة تطبيق أنماط إبداعية مختلفة على الصور التى تم إنشاؤها، مما يمنحها مظهرًا وإحساسًا فريدين.
وتشمل الأنماط المتاحة الأسلوب الحر، والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، وألعاب الفيديو، والسينمائية، والرسم، والرسوم المتحركة، وفن الملصقات، والرسوم المتحركة بالطين، والكروشيه، والألوان المائية، وورق البناء، وفن المتجهات، والبقع. (اليوم السابع)
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