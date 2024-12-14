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تكنولوجيا وعلوم
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
14-12-2024
|
03:00
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كشفت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل قد تطرح هاتف آيفون يشبه ببعض تفاصيله هواتف Pixel التي تطرحها غوغل.
وتشير التسريبات إلى أن آبل تخطط لطرح عدة نماذج من هواتف آيفون العام المقبل، أحدها سيكون iPhone 17 Pro، والمميز في هذا الهاتف أنه يختلف بتصميمه عن جميع هواتف Pro السابقة من آبل، فعدسات الكاميرا الموجودة على واجهته الخلفية ستكون موضوعة في إطار أفقي مثل عدسات كاميرات هواتف Pixel 6 من غوغل.
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كما نشرت بعض مواقع الإنترنت صورا قالت إنها لتصميم هاتف iPhone 17 Pro، ويظهر فيها أن هيكل الهاتف المنتظر شبيه بعض الشيء بهياكل هواتف iPhone 15، وخصوصا من حيث الحواف المنحنية لإطارات الجانية.
ومن المفترض أن يحصل هيكل الهاتف على إطارات من الألمنيوم بدلا من إطارات التيتانيوم، الأمر الذي سيجعله أخف وزنا مقارنة بهواتف آبل التي طرحت هذا العام، كما يتوقع أن يحصل على مستشعرات جديدة للكاميرات، وعلى شرائح موديم للاتصال بشبكات 5G، وعلى معالج من تطوير آبل يوفر له أداء ممتازا وسلاسة في العمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. (روسيا اليوم)
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