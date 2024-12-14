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تكنولوجيا وعلوم

ميتا تطلق أداة "Video Seal" لوضع علامة مائية على مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
14-12-2024 | 16:00
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أطلقت شركة Meta أداة جديدة يمكنها إضافة علامة مائية غير مرئية إلى مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتنضم الأداة الجديدة، التي أطلق عليها اسم Video Seal، إلى أدوات العلامة المائية الحالية للشركة، Audio Seal وWatermark Anything.
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واقترحت الشركة أن الأداة ستكون مفتوحة المصدر، ومع ذلك لم تنشر الكود بعد ومن المثير للاهتمام أن الشركة تدعي أن تقنية العلامة المائية لن تؤثر على جودة الفيديو، لكنها ستكون مرنة ضد الطرق الشائعة لإزالتها من مقاطع الفيديو.
وقد غمرت مقاطع الفيديو المزيفة الإنترنت منذ ظهور الذكاء الاصطناعي، وهي عبارة عن محتوى اصطناعي، يتم إنشاؤه عادةً باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويُظهر أشياء أو أشخاصًا أو سيناريوهات زائفة ومضللة.
وغالبًا ما يُستخدم هذا المحتوى لنشر معلومات مضللة حول شخصية عامة، أو إنشاء محتوى جنسي مزيف، أو تنفيذ عمليات احتيال ونصب.
ومع تحسن أنظمة الذكاء الاصطناعي، سيصبح من الصعب التعرف على المحتوى المزيف، مما يجعل التمييز بينه وبين المحتوى الحقيقي أكثر صعوبة ، ووفقًا لمسح أجرته شركة McAfee ، يشعر 70% من الأشخاص بالفعل بعدم ثقتهم في التمييز بين الصوت الحقيقي والصوت الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لأحدث البيانات  زادت عمليات الاحتيال باستخدام تقنية التزييف العميق بنسبة 1740% في أمريكا الشمالية وبنسبة 1530% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2022، وقد وجد أن الرقم زاد عشرة أضعاف بين عامي 2022 و2023.
ومع تزايد المخاوف بشأن التزييف العميق، بدأت العديد من الشركات التى تعمل على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعى في إصدار أدوات وضع علامات مائية يمكنها التمييز بين المحتوى الاصطناعي والمحتوى الحقيقي.
( اليوم السابع)
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