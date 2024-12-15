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تكنولوجيا وعلوم

خصائص جديدة من "سناب شات".. إكتشفوا أهميتها

Lebanon 24
15-12-2024 | 02:00
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أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات مجموعة خصائص جديدة لمستخدمي التطبيق والمشتركين في الإصدار المدفوع "سناب شات بلس" المدفوع خلال موسم العطلة.

وتتضمن الخصائص الجديدة زيادة خيارات المحادثة وإضافة سمات جديدة للتطبيق وغيرها، وتتيح التحديثات الجديدة للتطبيق حفظ المحادثات لمدة تصل إلى 7 أيام بدلاً من اختفائها بعد 24 ساعة فقط.
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وتقول شركة سناب المالكة للتطبيق إن هذه الخاصية ستسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم العطلات الخاصة بهم على التطبيق دون القلق بشأن اختفائه، مضيفة أنه يمكن استخدام هذه الميزة عندما يخطط المستخدم للقيام بعطلة مفاجئة مع مجموعة المحادثة الخاصة به على التطبيق ويحتاج إلى إعادة النظر في التفاصيل، في وقت لاحق فيمكنه الاحتفاظ بها مكتوبة.

إصدار مدفوع 
وبحسب موقع " تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا سيتمكن مستخدمو الإصدار المدفوع من سناب شات من الوصول إلى سمات تطبيق جديدة مبهرة تتيح لهم الاختيار من بين أحد مخططات الألوان المحددة مسبقاً في "سناب شات" لتغيير مظهر التطبيق عبر كل علامة تبويب.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل المشتركون على أول وصول إلى مجموعة الرموز التعبيرية الجديدة التي يقدمها سناب شات.
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