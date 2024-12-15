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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "مايكروسوفت".. هذا الخبر يهمّكم

Lebanon 24
15-12-2024 | 05:00
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كشفت مايكروسوفت تطوير طريقة تتيح للمستخدمين تبادل الملفات بين الهواتف الذكية آيفون التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" من إنتاج شركة آبل، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظامي التشغيل ويندوز 11 أو ويندوز 10 اللذين تطورهما مايكروسوفت، من خلال تطبيقي مايكروسوفت فون لينك أو لينك تو ويندوز.
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وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه يمكن للمستخدمين المشتركين في خدمة "ويندوز إنسايدر" تنزيل أحدث إصدار من تطبيق فون لينك وتفعيل الخاصية الجديدة لكي يتم البدء في تبادل الملفات بين أي هاتف آيفون وأي كمبيوتر شخصي.

ولم يتم الكشف عن موعد توفير الخاصية الجديدة لمستخدمي تطبيق فون لينك حتى الآن.

يذكر أن مايكروسوفت كشفت إصدار فون لينك لنظام التشغيل "آي.أو.إس" في العام الماضي، ويسمح لمستخدمي هواتف آيفون بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية وإرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق آي مسيدجو، الوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة على هواتفهم ورؤية التنبيهات التي تصل إلى هواتفهم مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

وكان هذا التطبيق متاحاً في السابق لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.
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