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تكنولوجيا وعلوم

"5 ملايين دولار" لمن يدلي بمعلومات عنهم.. مجموعة تخترق مئات الآلاف في أميركا!

Lebanon 24
15-12-2024 | 11:14
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أعلن مسؤولون بولاية رود آيلاند الأميركية، اليوم الأحد، إن "مجموعة دولية من المجرمين الإلكترونيين، اخترقت على الأرجح المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من السكان، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي سعياً للحصول على فدية".
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وفيما وصفه مسؤولون في رود آيلاند بـ"الابتزاز"، هدد المتسللون بنشر المعلومات المسروقة ما لم يتم دفع مبلغ لم يتم الكشف عنه.

وأعلن حاكم الولاية دان ماكي أن البيانات المخترقة تؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون برامج المساعدة الحكومية بالولاية.

وعرضت أميركا مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مخطط مزعوم اخترق من خلاله عمال تكنولوجيا من كوريا الشمالية شركات أميركية، ثم "سرقوا أسرارها التجارية".

وقال مكتب الحاكم، في بيان، إن متسللين تمكنوا من اختراق البوابة الإلكترونية للولاية للحصول على خدمات اجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يتم تأكيد الاختراق من قبل شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة حتى يوم الجمعة.

وأوضح مكتب الحاكم: "أكدت شركة ديلويت أن هناك احتمالاً كبيراً بأن عصابة إلكترونية قد حصلت على ملفات تحتوي على معلومات تعريف شخصية من البوابة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثل مكتب ماكي لـ"رويترز". (الشرق) 
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