نظام تشغيل جديد.. غوغل تطلق "أندرويد إكس آر"

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وأطلقت الشركة الأميركية العملاقة "أندرويد إكس آر" المعادل لأجهزتها القائمة على نظام أندوريد، وهو نظامها لتشغيل الهواتف المهيمن إلى حد كبير على الهواتف الذكية في العالم.وقالت غوغل، في بيان لها، "سيُطلق نظام أندرويد إكس آر في مرحلة أولى على خوذ رأس تغير طريقة مشاهدتكم لمقاطع الفيديو وكيفية عملكم واستكشافكم لمحيطكم".وأكدت غوغل أن "خوذ الرأس ستتيح لمستخدمها الانتقال بسهولة من الانغماس التام في بيئة افتراضية إلى الوجود في العالم الحقيقي".وأشارت إلى "استخدامات عدة لها، كمشاهدة مقاطع فيديو أو صور تغطي مجال الرؤية بالكامل أو إظهار جسم ما على الكاميرا وإجراء بحث عبر الإنترنت، بفضل الذكاء الاصطناعي".وأضافت "يمكنكم ملء المساحة من حولكم بالتطبيقات والمحتوى، ومع جيميناي، المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي، يمكنكم أيضا إجراء محادثات بشأن ما ترونه أو التحكم بأجهزتكم". (الجزيرة)