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تكنولوجيا وعلوم
نظام تشغيل جديد.. غوغل تطلق "أندرويد إكس آر"
Lebanon 24
15-12-2024
|
14:00
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أعلنت شركة غوغل، تطوراتها في تكنولوجيا الواقع المختلط، مع إطلاقها نظام تشغيل جديدا لنظارات وخوذ الواقعين الافتراضي والمعزز، وهو مجال حققت فيه شركتا ميتا وآبل تقدما كبيرا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
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وأطلقت الشركة الأميركية العملاقة "أندرويد إكس آر" المعادل لأجهزتها القائمة على نظام أندوريد، وهو نظامها لتشغيل الهواتف المهيمن إلى حد كبير على الهواتف الذكية في العالم.
وقالت غوغل، في بيان لها، "سيُطلق نظام أندرويد إكس آر في مرحلة أولى على خوذ رأس تغير طريقة مشاهدتكم لمقاطع الفيديو وكيفية عملكم واستكشافكم لمحيطكم".
وأكدت غوغل أن "خوذ الرأس ستتيح لمستخدمها الانتقال بسهولة من الانغماس التام في بيئة افتراضية إلى الوجود في العالم الحقيقي".
وأشارت إلى "استخدامات عدة لها، كمشاهدة مقاطع فيديو أو صور تغطي مجال الرؤية بالكامل أو إظهار جسم ما على الكاميرا وإجراء بحث عبر الإنترنت، بفضل الذكاء الاصطناعي".
وأضافت "يمكنكم ملء المساحة من حولكم بالتطبيقات والمحتوى، ومع جيميناي، المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي، يمكنكم أيضا إجراء محادثات بشأن ما ترونه أو التحكم بأجهزتكم". (الجزيرة)
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