روسيا.. ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن

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ابتكر متخصصون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا أمين مخزن آليا يشبه الإنسان، واختبروه في مستودع تشغيلي لأحد متاجر التجزئة للمواد الغذائية الروسية.ووفقا للمكتب الإعلامي للمعهد، يعمل الروبوت الذي صمم على أساس النظام الأساسي المعياري لمركز بحوث أنظمة الذكاء الاصطناعي التطبيقي التابع لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، كموظف في موقع استلام الطلبات وتنفيذها وتسليم الطرود عبر الإنترنت. كما أنه يتفاعل ويتواصل مع الزائر، ويقوم بمسح "الباركود" الخاص بالطلب وإحضاره من المستودع.تحتوي المنصة على وحدات ومكونات جاهزة للاستخدام للمنتجات التالية: -الذكاء الاصطناعي للمحادثة للمساعدين الشخصيين، -المساعد الصوتي للمحادثة، -المجمع الآلي المجسم، -نظام التحكم في المركبات غير المأهولة.ويعتقد المصممون أنه باستخدام هذه الوحدات الجاهزة والجمع بين مكوناتها، يمكن إيجاد حلول سريعة لطلبات الشركات الصناعية. (روسيا اليوم)