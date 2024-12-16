Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روسيا.. ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن

Lebanon 24
16-12-2024 | 00:06
A-
A+
Doc-P-1293219-638699300212923098.jpg
Doc-P-1293219-638699300212923098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ابتكر متخصصون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا أمين مخزن آليا يشبه الإنسان، واختبروه في مستودع تشغيلي لأحد متاجر التجزئة للمواد الغذائية الروسية.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمعهد، يعمل الروبوت الذي صمم على أساس النظام الأساسي المعياري لمركز بحوث أنظمة الذكاء الاصطناعي التطبيقي التابع لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، كموظف في موقع استلام الطلبات وتنفيذها وتسليم الطرود عبر الإنترنت. كما أنه يتفاعل ويتواصل مع الزائر، ويقوم بمسح "الباركود" الخاص بالطلب وإحضاره من المستودع.
Advertisement

تحتوي المنصة على وحدات ومكونات جاهزة للاستخدام للمنتجات التالية: -الذكاء الاصطناعي للمحادثة للمساعدين الشخصيين، -المساعد الصوتي للمحادثة، -المجمع الآلي المجسم، -نظام التحكم في المركبات غير المأهولة.

ويعتقد المصممون أنه باستخدام هذه الوحدات الجاهزة والجمع بين مكوناتها، يمكن إيجاد حلول سريعة لطلبات الشركات الصناعية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:27 | 2024-12-16
23:00 | 2024-12-15
16:00 | 2024-12-15
14:00 | 2024-12-15
11:14 | 2024-12-15
05:00 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24