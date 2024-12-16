أنحف هاتف.. آبل تستعد لإطلاق "iPhone 17 Air"

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وبحسب تقرير نشرته DigiTimes التايوانية، فإن خطوط الإنتاج بمصانع شركة فوكسكون، أكبر شركة لتجميع الأجهزة الإلكترونية والشريك الرئيسي لأبل في تجميع هواتفها، قد بدأت بالفعل في تجميع مكونات هاتف أبل المنتظر iPhone 17 Air.وأشار التقرير إلى أن عملية الإنتاج الموسع للمنتج الجديد، والتي يطلق عليها اسم NPI اختصاراً لمصطلح New Product Introduction، هي الخطوة التي تتخذها أبل للتحول بمنتج جديد من كونه مجرد تصور إلى الإنتاج الكامل.يُذكر أن هاتف iPhone 17 Air سيحل محل إصدار آيفون 17 بلس، وسيأتي بتصميم نحيف للغاية، من المتوقع أن يكون الأنحف على الإطلاق في تاريخ هواتف أبل، حيث ستقل نحافته عن آيفون 16 برو بمعدل 2 ملليمتر.أما على مستوى الحجم، فإن شاشة الهاتف القادم ستكون بين حجم شاشة آيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، إذ يتوقع أن تأتي شاشته بقياس يتراوح بين 6.55 أو 6.65 بوصة.وأشارت تقارير خرجت مؤخراً إلى أن الهاتف الجديد سيقدم أول شريحة مودم مطورة من جانب أبل لالتقاط شبكات الجيل الخامس 5G، لتستغني بذلك عن شرائح كوالكوم للمودم، وهو ما قد يطور من مستوى أداء البطارية ويرشد استهلاك الهاتف للطاقة.ويتوقع أن يكون تصميم الهاتف جديد كلياً بالنسبة لهواتف أبل، إذ سيكون نحيفاً بشكل كبير، مع وضع الكاميرا الخلفية بشكل عرضي في منتصف ظهر الهاتف، بحسب ذا إنفورميشن، وذلك بدلاً من وضع الكاميرا في الجهة اليسرى من الجهة الخلفية للهاتف، والتي التزمت أبل بها منذ أول آيفون وحتى الآن. (الشرق)