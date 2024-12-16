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تكنولوجيا وعلوم
بعد تحديث iOS 18.2.. مستخدمو "آيفون" يشتكون من هذه المشكلة
Lebanon 24
16-12-2024
|
16:00
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اشتكى عدد من مستخدمي "آيفون" من ارتفاع درجة حرارة هواتفهم بعد تثبيت التحديث البرمجي الأخير iOS 18.2 الذي أطلقته "أبل" الأسبوع الماضي.
ووفقاً لبعض المنشورات على منصة "ريديت"، فإن حرارة هواتف آيفون قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تثبيت التحديث الجديد، خاصة مع استخدام تطبيق Image Playground لإنشاء وتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي.
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وتُعد هواتف "آيفون 16 برو" (iPhone 16 Pro)، و"آيفون 16 برو ماكس" (iPhone 16 Pro Max) هي الأكثر تضرراً من مشكلة الحرارة، لكن أحد المستخدمين عانى من المشلكة نفسها مع هاتفه "آيفون 15 برو ماكس" (iPhone 15 Pro Max)، وهو ما أكد مستخدمون آخرون، إلا أن المشكلة هنا كانت مع تشغيل تطبيق "الصور" (Photos)، أو خدمة مكالمات الفيديو "فيس تايم" (FaceTime).
جدير بالذكر أن عدداً من المستخدمين قد اشتكى من تكرار مشكلة الحرارة منذ تثبيتهم النسخة التجريبية من إصدار iOS 18.2.
وعانى بعض المستخدمين كذلك من انخفاض سريع في مستوى البطارية مع استخدام خدمة إنشاء وتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي. (الشرق)
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