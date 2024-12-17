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تكنولوجيا وعلوم

بديل غوغل.. إطلاق محرك بحث ChatGPT للجميع مجاناً

Lebanon 24
17-12-2024 | 02:00
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أعلنت شركة OpenAI إتاحة محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ChatGPT لكافة المستخدمين، وهو يُعد بديلًا لمحركات البحث التقليدية مثل غوغل وبينغ.

وكشفت الشركة أيضًا عن نسخة مُحسّنة من ميزة البحث عبر الإنترنت في الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى إمكانية البحث باستخدام الوضع الصوتي المتقدم.
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وكانت تلك الميزة قد أُطلقت أول مرة في تشرين الأول الماضي لأصحاب الاشتراكات المأجورة، لكنها أصبحت الآن متاحة للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية دون تمييز.

ويُحدد ChatGPT تلقائيًا الأسئلة التي يجب توجيهها إلى محرك البحث، كما يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة "البحث في الويب" الجديدة في الواجهة، للحصول على ملخصات للإجابات من مصادر مختلفة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى محتوى "غني" مثل الصور ومقاطع الفيديو من يوتيوب.

ويعمل محرك بحث ChatGPT بنسخة مُحسّنة من نموذج GPT-4o، إذ يُقدّم معلومات من الويب، مثل نتائج المباريات الرياضية والأخبار وأسعار الأسهم وغيرها، بالإضافة إلى روابط لمصادر ذات صلة، مما يُمكّن المستخدمين من طرح أسئلة متابعة لتحسين البحث.

وفي الأجهزة المحمولة، أضافت OpenAI تحديثات إلى ميزة البحث عبر الإنترنت تجعل ChatGPT أقرب إلى محركات البحث التقليدية؛ فعند البحث عن أماكن معينة، مثل المطاعم أو المعالم السياحية المحلية، يُظهر التطبيق قائمة نتائج مرفقة بالصور والتقييمات وساعات العمل. ويمكن للمستخدمين النقر على أي موقع للحصول على تفاصيل إضافية وعرض خريطة مزودة بتوجيهات مباشرة من داخل التطبيق.

وأُضيفت ميزة أخرى تسرّع عملية البحث عن مواقع محددة، مثل “مواقع حجز الفنادق”، إذ يعرض التطبيق روابط مباشرة لهذه المواقع قبل تقديم ردودٍ تفصيلية. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع ChatGPT توفير معلوماتٍ محدثة من الإنترنت تلقائيًا عند استخدام الوضع الصوتي المتقدم.
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