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تكنولوجيا وعلوم
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية
Lebanon 24
17-12-2024
|
09:40
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أطلقت الصين مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، اليوم، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية فى مقاطعة شانشى بشمالى الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" اليوم أنه تم إطلاق مجموعة الأقمار الاصطناعية "بيسات-2 09-12"، فى الساعة 2:50 صباحا (بتوقيت بكين)، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش -2 دي"، ودخلت المدارات المحددة لها بنجاح، حيث تعد هذه المهمة رقم 553 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
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يذكر أن الأقمار الاصطناعية الأربعة ذات رادار الفتحة الاصطناعية (إس أيه آر)، التى تم تطويرها من قبل شركة "جالاكسى سبيس" الخاصة لصنع الأقمار الصناعية، تتميز بقدرات متفوقة بما فى ذلك مراقبة الأرض على مدار اليوم وفى جميع الأحوال الجوية وبدقة عالية.
(اليوم السابع)
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