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تكنولوجيا وعلوم

"OnePlus 13" ينطلق عالميًا في 2025: تصميم فريد ومواصفات متطورة

Lebanon 24
18-12-2024 | 06:09
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بعد إطلاقه الرسمي في الصين في 31 تشرين الاول، أعلنت شركة OnePlus عن استعدادها لطرح هاتفها الرائد OnePlus 13 عالميًا في كانون 2025. وعلى الرغم من عدم الكشف عن التاريخ الدقيق للإطلاق، بدأت الشركة بإثارة الحماس من خلال موقع مخصص يوفر لمحة عن الجهاز وميزاته المبتكرة.
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سيتوفر OnePlus 13 عالميًا بثلاثة خيارات ألوان: Midnight Ocean، Black Eclipse، وArctic Dawn. يتميز طراز Midnight Ocean بتصميم خلفي مصنوع من الجلد النباتي المصنوع من الألياف الدقيقة، ما يمنح الجهاز مظهرًا فاخرًا ومقاومة محسنة للخدوش والجروح.

تم تصنيف الهاتف وفقًا لمعايير IP68 وIP69، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار حتى في أقسى الظروف، ما يعزز من متانته.

يأتي OnePlus 13 بشاشة ضخمة بحجم 6.82 بوصة ودقة 2K، محمية بزجاج محسّن يدّعي مقاومة سقوط بنسبة 500% أعلى من الجيل السابق OnePlus 12، مما يجعلها واحدة من أكثر الشاشات المتينة في السوق.

تم تزويد الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite القوي، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة. لضمان تجربة ألعاب متفوقة، يحتوي الجهاز على حجرة تبريد VC بحجم 9925 مم² لتقليل الحرارة بفعالية. كما يأتي بمحرك Tidal الذي تم تطويره ذاتيًا لتوفير أداء رسوميات محسن وتجربة لعب سلسة حتى في الجلسات الطويلة.

تضع OnePlus 13 معايير جديدة في التصميم والمتانة والأداء. ومع اقتراب موعد إطلاقه عالميًا، يبقى الهاتف واحدًا من أكثر الأجهزة المنتظرة في عالم الهواتف الذكية لعام 2025. (mashable)





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