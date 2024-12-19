متهم بانتهاك تصريحه الأمني.. تحقيق قضائي يلاحق ماسك



Advertisement

ويحمل ماسك تصريحاً سريا للغاية، ومن المفترض أن يبلغ عن معلومات معينة بما في ذلك تعاطي المخدرات والسفر إلى الخارج كجزء من عملية "الفحص المستمر" التي تستخدمها الحكومة لتقييم ما إذا كان ينبغي الاستمرار في منح شخص ما إمكانية الوصول إلى أسرار الأمن القومي.



لكن بعد التقارير التي تفيد بأنه كان على اتصال منتظم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ومساعديه منذ عام 2022، فتحت وزارة الدفاع والبنتاغون والقوات الجوية مراجعات بشأن ما إذا كان أغنى رجل في العالم قد اتبع متطلبات الإبلاغ.



فقد ذكرت مصادر أن ماسك لم يكشف عن كل رحلاته الخارجية ولم يكن صريحاً بشأن تعاطيه للمخدرات، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".



كما كشفت المصادر أنه حُرم من الحصول على تصريح أمني رفيع المستوى "ببرنامج الوصول الخاص" لبعض البرامج السرية شديدة الحساسية التابعة للقوات الجوية.



الانتهاكات حدثت لسنوات بعد تقارير تفيد بتعاطيه المخدرات والتواصل المنتظم مع روسيا، فتحت القوات المسلحة الأميركية تحقيقاً في ما إذا كان مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك امتثل لقواعد التصاريح الأمنية الفيدرالية الممنوحة له.ويحمل ماسك تصريحاً سريا للغاية، ومن المفترض أن يبلغ عن معلومات معينة بما في ذلك تعاطي المخدرات والسفر إلى الخارج كجزء من عملية "الفحص المستمر" التي تستخدمها الحكومة لتقييم ما إذا كان ينبغي الاستمرار في منح شخص ما إمكانية الوصول إلى أسرار الأمن القومي.لكن بعد التقارير التي تفيد بأنه كان على اتصال منتظم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ومساعديه منذ عام 2022، فتحت وزارة الدفاع والبنتاغون والقوات الجوية مراجعات بشأن ما إذا كان أغنى رجل في العالم قد اتبع متطلبات الإبلاغ.فقد ذكرت مصادر أن ماسك لم يكشف عن كل رحلاته الخارجية ولم يكن صريحاً بشأن تعاطيه للمخدرات، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".كما كشفت المصادر أنه حُرم من الحصول على تصريح أمني رفيع المستوى "ببرنامج الوصول الخاص" لبعض البرامج السرية شديدة الحساسية التابعة للقوات الجوية.

وحدثت الانتهاكات المزعومة لسنوات ولكنها اشتدت مؤخراً مع التوظيف الجديد في سبيس إكس، وفقاً لـ"نيويورك تايمز".



كذلك اكتسبت هذه الانتهاكات أهمية جديدة حيث حصلت سبيس إكس على عقود حكومية جديدة.



في حين عيّن ماسك الذي تبرع بمبلغ 250 مليون دولار لدعم حملة إعادة انتخاب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مستشاراً للكفاءة الحكومية.



ومثل العديد من موظفي الحكومة، فإن شركات المقاولات الدفاعية عادة ما تحتفظ بتصاريح أمنية سرية أو سرية للغاية تمنحها إمكانية الوصول إلى معلومات سرية معينة.



5.2 مليار دولار من العقود مع سبيس إكس

يذكر أن ماسك احتفظ بتصريح أمني متوسط المستوى في سبيس إكس حتى عام 2018، عندما تقدمت الشركة بطلب للحصول على تصريح أمني سري للغاية من شأنه أن يمنحه إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية الأميركية المتقدمة.



فيما تحتفظ الشركة بحوالي 5.2 مليار دولار من عقود وزارة الدفاع وقد كُلفت بإنشاء شبكة من أقمار التجسس.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وكالة مكافحة التجسس والأمن الدفاعية (DCSA) أمضت أكثر من عامين وهو ضعف الوقت المعتاد، في فحص ماسك قبل الموافقة أخيرا على تصريحه.



وتأخرت العملية بسبب تدخين ماسك للماريغوانا في بودكاست جو روجان، حسبما أفادت العديد من المنافذ الإعلامية.



كما كان المحققون قلقين أيضاً بشأن مصالحه التجارية في الصين، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".



وأدى هذا التصريح إلى إطلاق متطلبات الفحص المستمر، ولكن بدءاً من عام 2021، يُزعم أن ماسك وفريقه توقفوا عن الإبلاغ عن جميع اجتماعاته وخطط سفره.



كذلك فشل ماسك في الإبلاغ عن استخدامه للكيتامين كشكل من أشكال مضادات الاكتئاب.



وكتب على X في آب 2023 أنه لديه وصفة طبية للدواء عندما "تصبح كيمياء دماغه سلبية للغاية في بعض الأحيان"، وفق تعبيره. (العربية)