18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
الذكاء الاصطناعي يؤلف أغنية لصاروخ "أوريشنيك" (فيديو)
Lebanon 24
19-12-2024
|
08:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتمتع أغنية "أوريشنيك" التي ألفها الذكاء الاصطناعي بشعبية كبيرة بين المستخدمين الروس على شبكة الإنترنت.
وتم تأليف الأغنية من قبل الذكاء الاصطناعي عن طريق تطبيق الكلمات الحديثة عن صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الروسي على التسجيل الأرشيفي لأغنية "أيل الشتاء " ليوري إنتين وإيفغيني كريلاتوف والتي أدتها المغنية عايدة فيديشيفا نهاية ستينيات القرن الماضي.
Advertisement
لمشاهدة الفيديو...
اضغط هنا
تبدأ الأغنية على النحو التالي: "في يوم رمادي ممطر في الخريف، تم إطلاق صاروخ واندفع "البندق" (أريشنيك باللغة الروسية) فوق البلاد مثل سهم أطلقه زيوس". وتنتهي الأغنية بالكلمات التالية: "لقد طار وفرّقت أجنحته القوية الغيوم، وبدا كما لو أن السماء فوقه أصبحت ذهبية".
وبالطبع لا يرقى هذا النص إلى مستوى الشاعر يوري إنتين، لكنه ذو صلة بموضوع اليوم.
يذكر أن صاروخ "أوريشنيك" الباليستي متوسط المدى فرط الصوتي ذاع صيته بعد ضربة وجهها إلى المصنع العسكري في مدينة دنيبر الأوكرانية حيث تشاطر إلى 36 رأسا قتاليا دمرت المصنع بكامله على الرغم من أنها لم تحمل أية متفجرات. (روسيا اليوم)
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
"لهون وبس".. فنانة سورية شهيرة تُهاجم أحمد الشرع وهذا ما قالته (صورة)
01:23 | 2024-12-19
19/12/2024 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. هكذا ردت الفنانة السورية الشهيرة
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. هكذا ردت الفنانة السورية الشهيرة
04:41 | 2024-12-19
19/12/2024 04:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله داخل سيارة.. شاهدوها!
16:27 | 2024-12-18
18/12/2024 04:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع جديد بـ7 مليون يورو في لبنان.. هذه تفاصيله!
Lebanon 24
مشروع جديد بـ7 مليون يورو في لبنان.. هذه تفاصيله!
12:50 | 2024-12-18
18/12/2024 12:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شبهها الجمهور بنوال الزغبي.. نجوى كرم تُفاجئ الجميع بتصرفها على المسرح شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
شبهها الجمهور بنوال الزغبي.. نجوى كرم تُفاجئ الجميع بتصرفها على المسرح شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:18 | 2024-12-19
19/12/2024 12:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:14 | 2024-12-19
أزمة في "سبيس إكس"... الكهرباء انقطعت خلال مهمّة فضائيّة
09:08 | 2024-12-19
بحلول 2035.. ولاية أميركيّة تحظر بيع سيارات البنزين الجديدة
07:45 | 2024-12-19
قد تعرضك ساعتك الذكية لمواد كيميائية ضارة
05:14 | 2024-12-19
متهم بانتهاك تصريحه الأمني.. تحقيق قضائي يلاحق ماسك
03:34 | 2024-12-19
روبوتات جديدة لتنقية المياه من البلاستيك
02:14 | 2024-12-19
سعره مرتفع جداً... أول تلفاز شفاف من LG أصبح متاحاً
فيديو
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
01:02 | 2024-12-19
19/12/2024 18:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
19/12/2024 18:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
19/12/2024 18:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24