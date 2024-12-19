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منوعات

الذكاء الاصطناعي يؤلف أغنية لصاروخ "أوريشنيك" (فيديو)

Lebanon 24
19-12-2024 | 08:47
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تتمتع أغنية "أوريشنيك" التي ألفها الذكاء الاصطناعي بشعبية كبيرة بين المستخدمين الروس على شبكة الإنترنت.


وتم تأليف الأغنية من قبل الذكاء الاصطناعي عن طريق تطبيق الكلمات الحديثة عن صاروخ "أوريشنيك" الباليستي الروسي على التسجيل الأرشيفي لأغنية "أيل الشتاء " ليوري إنتين وإيفغيني كريلاتوف والتي أدتها المغنية عايدة فيديشيفا نهاية ستينيات القرن الماضي.
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تبدأ الأغنية على النحو التالي: "في يوم رمادي ممطر في الخريف، تم إطلاق صاروخ واندفع "البندق"  (أريشنيك باللغة الروسية) فوق البلاد مثل سهم أطلقه زيوس". وتنتهي الأغنية بالكلمات التالية: "لقد طار وفرّقت أجنحته القوية الغيوم، وبدا كما لو أن السماء فوقه أصبحت ذهبية".


وبالطبع لا يرقى هذا النص إلى مستوى الشاعر يوري إنتين، لكنه ذو صلة بموضوع اليوم.

يذكر أن صاروخ "أوريشنيك" الباليستي متوسط المدى فرط الصوتي ذاع صيته بعد  ضربة وجهها إلى المصنع العسكري في مدينة دنيبر الأوكرانية حيث تشاطر إلى 36 رأسا قتاليا دمرت المصنع بكامله على الرغم من أنها لم تحمل أية متفجرات. (روسيا اليوم)

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