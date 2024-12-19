Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أميركا تدرس حظر أجهزة "راوتر".. ما السبب؟

Lebanon 24
19-12-2024 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1295110-638702402141285259.png
Doc-P-1295110-638702402141285259.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تدرس الحكومة الأميركية حظر أجهزة التوجيه "راوتر" لشركة "تي بي لينك" الصينية بسبب مخاوف أمنية متزايدة.

وتسيطر شركة تي بي لينك الصينية على سوق أجهزة التوجيه المنزلية والتجارية الصغيرة في أميركا بحصة سوقية كبيرة تبلغ 65%.
Advertisement

وتحقق السلطات الفيدرالية في نقاط ضعف محتملة في أجهزة الشركة والتي يمكن استغلالها من قبل كيانات أجنبية لشن هجمات إلكترونية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال". 

وكشف تقرير حديث لشركة مايكروسوفت أن أجهزة "تي بي لينك" المخترقة استُخدمت في عمليات برامج الفدية، مما أثار المخاوف بشأن دور الشركة في تسهيل التهديدات الإلكترونية.

وتحقق وزارة العدل في استراتيجيات تسعير أجهزة "تي بي لينك"، وتحقق فيما إذا كانت ممارسة الشركة لبيع أجهزة التوجيه بأقل من تكاليف الإنتاج تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية. (العربية) 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2024-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:44 | 2024-12-19
10:14 | 2024-12-19
09:08 | 2024-12-19
08:47 | 2024-12-19
07:45 | 2024-12-19
05:14 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24