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تكنولوجيا وعلوم
"سامسونغ" تكشف موعد إطلاق سلسلة "Galaxy S25"
Lebanon 24
19-12-2024
|
23:00
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أعلنت "سامسونغ" موعد إطلاق سلسلة "Galaxy S25" في حدث "Galaxy Unpacked" المرتقب يوم 22 كانون الثاني 2025.
وستكشف الشركة عن أربعة إصدارات جديدة، بما في ذلك "Galaxy S25 Ultra" و"S25 Plus" و"S25 Slim".
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ويظهر هاتف "Galaxy S25 Ultra" بحواف مستديرة بدلاً من الحواف الحادة، وهو تغيير كبير مقارنة بالإصدارات السابقة، بحسب التسريبات التي نقلها موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".
ويأتي الهاتف بمعالج "Snapdragon 8 Elite" وذاكرة RAM بسعة 16 غيغابايت، مما يجعله واحدًا من أقوى الهواتف في السوق. (العربية)
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