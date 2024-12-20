لمستخدمي أندرويد.. استعدوا لهذه الميزة الجديدة من "واتساب"

Advertisement

وفي الإصدار التجريبي الأخير من "واتساب" لنظام "أندرويد" (2.24.26.20)، بدأت الميزة بالظهور لدى بعض مختبري النسخة التجريبية، حيث يمكن للمستخدمين ضبط سرعة تشغيل الفيديو بسهولة عبر واجهة مبسطة، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".تُظهر الميزة الجديدة زر التحكم في السرعة بجوار شريط تقدم الفيديو، ما يتيح للمستخدم اختيار واحدة من ثلاث سرعات: العادية، 1.5x، أو 2.0x.هذه الميزة تعد أداة قيمة، خاصة لمن يفضلون تسريع مشاهدة الدروس التعليمية أو تعلم لغة جديدة، أو حتى مشاهدة مقاطع الفيديو بسرعة دون تفويت التفاصيل المهمة. (العربية)