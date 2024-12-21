خلال شهرين.. لعبة بوكيمون الجديدة تحقق 180 مليون دولار

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تمكنت علامة بوكيمون التجارية من تحقيق أرقام قياسية جديدة في سوق ألعاب الهاتف المحمول، من خلال لعبتها Pokemon Trading Card Game Pocket لجمع البطاقات الافتراضية، إذ شهدت 60 مليون عملية تثبيت، محققة عوائد بقيمة 180 مليون دولار، منذ إطلاقها في نهاية أكتوبر الماضي.وأفاد تقرير لمؤسسة Sensor Tower الإحصائية، بأن اللعبة الجديدة اكتسبت شعبية كبرى، خاصة بين جيل مواليد تسعينيات القرن الماضي، الذين عاصروا انتشار هواية جمع بطاقات بوكيمون المطبوعة خلال ارتيادهم المدارس.المحلل المالي بشركة "سينسور تاور"، سام أيون، أشار إلى أن لعبة Pokemon TCG Pocket تعتبر واحدة من أكثر ألعاب شركة "ذا بوكيمون" نجاحاً.وأوضح التقرير أن اللعبة تأتي في المركز الثاني من حيث أكثر ألعاب الهاتف المحمول تحقيقاً للعوائد المالية خلال أول شهر من إطلاقها، بعد لعبة Pokemon Go التي تحتل المركز الأول حتى الآن، بإجمالي بعوائد أكثر من 200 مليون دولار خلال الشهر الأول لإطلاقها في 2016.وأعادت اللعبة رواج البطاقات المطبوعة إلى اهتمام طلاب المدارس من جديد، إذ عاود المهتمون بجمع البطاقات البحث عن بطاقات بيكاتشو، الشخصية الصفراء المميزة لبوكيمون، وكذلك بطاقات بقية كائنات بوكيمون المميزة.وانتشرت شعبية لعبة Pokemon TCG Pocket على الشبكات الاجتماعية، إذ تسابق اللاعبون نحو نشر مقاطع تظهر محاولاتهم لجمع بطاقات رقمية مميزة من بوكيمون داخل اللعبة، وتخطى عدد المنشورات المتفاعلة على وسم #PokemonTCG حاجز 1.5 مليون منشور على تيك توك.يُذكر أن لعبة Pokemon TCG Pocket طورتها شركة Creatures Inc اليابانية لألعاب الفيديو، لكن العلامة التجارية مملوكة لشركة ذا بوكيمون كومباني، التي تعتبر إحدى الشركات الفرعية تحت مظلة عملاق الألعاب الياباني نينتندو.(الشرق)